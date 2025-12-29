दिल्ली की जहरीली हवा का कॉरपोरेट पर असर, प्रदूषण से परेशान सीनियर अधिकारी ने दिया इस्तीफा
दिल्ली की खराब होती हवा सेहत के साथ-साथ अब कॉरपोरेट सेक्टर तक अपना असर दिखाने लगी है. दिल्ली की खराब हवा का हवाला देते हुए फार्मास्युटिकल्स कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है...
Senior Executive Resigns Due to Pollution: दिल्ली की खराब होती हवा सेहत के साथ-साथ अब कॉरपोरेट सेक्टर तक अपना असर दिखाने लगी है. देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग यहां काम करने से भी कतरा रहे हैं. अकूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. जिसमें कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रदूषण का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अकूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स के प्रेसिडेंट (फाइनेंस) राजकुमार बाफना ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है. रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने यह जानकारी दी है कि बाफना 31 दिसंबर 2025 से अपने पद से मुक्त हो जाएंगे. कंपनी ने उन्हें सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के तौर पर नौकरी दी थी.
अधिकारी ने इस्तीफे पर क्या कहा?
राजकुमार बाफना ने अपने इस्तीफे में लिखा कि, वे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण लेवल की वजह से अपना पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुमीत सूद को इसकी जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द इस पद से उन्हें हटाने की रिक्वेस्ट की.
सुमीत सूद ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और लिखा कि, हमें आपके इस फैसले से दुख है. हालांकि, आपके सेहत की परेशानी को देखते हुए हम मना नहीं कर सकते हैं. बाफना आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 से अपने पद से रिलीव हो जाएंगे.
दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की दिक्कतें बढ़ी
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ सप्ताह से खतरनाक स्तर पर बना हुआ हैं. अक्सर ही दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब और गंभीर कैटेगरी में रह रही है. जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं. अस्थमा और दूसरी सांस संबंधी मरीजों के लिए तो स्थिति और भी खतरनाक हो गई है.
राजधानी के बहुत से एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI की रीडिंग 400 से अधिक दर्ज की जा रही हैं. कई इलाकों में दिल्लीवासियों को धुंध के साथ स्मॉग की मार झेलनी पड़ रही हैं.
