DDA Flats: नरेला में बुकिंग शुरू होते ही महज 2 घंटे में बिक गए 2500 से ज्यादा घर

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आवास योजना चर्चा में है. प्राधिकरण की 'आवास निवेश योजना 2026' के तहत नरेला में किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए गए, जिनकी शुरुआती कीमत 14.95 लाख रखी गई.

खास बात यह रही कि 20 अक्टूबर को ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के महज दो घंटे के भीतर 2,500 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए. इस योजना में कम आय वर्ग (LIG) के खरीदारों को आकर्षित करने के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी.

बुकिंग के लिए कितने पैसे जमा करने थे?

योजना में आवेदन करने के लिए DDA आवास पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी था. नए आवेदकों को 2,500 रुपये का एकमुश्त गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क देना था. फ्लैट चुनने के बाद बुकिंग पूरी करने के लिए 1 लाख जमा करने की शर्त रखी गई थी. यह रकम फ्लैट की अंतिम कीमत में समा योजित होनी थी.

बुकिंग प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित की गई थी. फ्लैट चुनने के बाद भुगतान पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित था.

नरेला में कहां मिल रहे थे फ्लैट और कितनी है कीमत?

DDA की इस योजना में नरेला के सेक्टर G2 से G6 के पॉकेट 3 और पॉकेट 6 में कुल 2,516 फ्लैट शामिल किए गए थे. इनमें पॉकेट 3 में 1,020 और पॉकेट 6 में 1,496 फ्लैट रखे गए थे. DDA Narela Flats: Homes in Delhi Starting at 14.95 Lakhपॉकेट 6 के फ्लैट की शुरुआती अनुमानित कीमत 14.95 लाख, जबकि पॉकेट 3 के फ्लैट की कीमत करीब 15.01 लाख थी. प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 49.90 वर्ग मीटर बताया गया है, जिसमें साझा क्षेत्र भी शामिल है

फ्लैट खरीदने से पहले इन खर्चों को समझें

फ्लैट की शुरुआती कीमत में सभी खर्च शामिल नहीं थे. खरीदारों को मेंटेनेंस, पानी के कनेक्शन के लिए 2,000 रुपये और लागू कन्वर्जन शुल्क अलग से देना पड़ सकता है. आवंटन पत्र मिलने के बाद निर्धारित भुगतान अवधि में रकम जमा करना जरूरी था. मांग पत्र के बाद 60 दिनों में भुगतान करना था, जबकि अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि में बकाया रकम पर 10 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज लागू हो सकता था.

दो घंटे में 2,500 से अधिक फ्लैट बुक होने के बाद उपलब्धता की स्थिति अलग हो सकती है. आवेदन या भुगतान करने से पहले DDA के आधिकारिक पोर्टल पर ताजा जानकारी और नियम जरूर जांचें.

कौन खरीद सकता है फ्लैट?

इस योजना के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और निर्धारित तारीख तक कम से कम 18 साल की आयु पूरी करना जरूरी था. पैन कार्ड और अपने बचत बैंक खाते की भी आवश्यकता थी.

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