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हिंदी न्यूज़बिजनेसहर महीने मिलेंगे 2.8 लाख रुपये, ब्रेकअप कराने का होगा काम; कंपनी ने निकाली अजीबोगरीब वैकेंसी

हर महीने मिलेंगे 2.8 लाख रुपये, ब्रेकअप कराने का होगा काम; कंपनी ने निकाली अजीबोगरीब वैकेंसी

Job Vacancy: कंपनी के चीफ ब्रेकअप ऑफिसर पद की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सबसे ज्यादा हैरानी इसकी सैलरी को लेकर, जो लाखों में है. ब्रेकअप कराने के इतने रुपये मिलने से लोग हैरान हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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  • कंपनी घोस्टिंग रोककर सम्मानजनक रिश्ते खत्म करने में सहायता करेगी.

Part-time job offer: ग्लोबल डेटिंग फर्म Dating.com ने Chief Breakup Officer के पद की एक अनोखी वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए हर महीने 3000 डॉलर (लगभग 2.8 लाख रुपये) की सैलरी ऑफर की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक पार्ट-टाइम और वर्क-फ्रॉम-होम जॉब है. कंपनी ने इस रोल को डिजाइन ही इसलिए किया है ताकि लोगों को साफ-साफ और संवेदनशीलता के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने में मदद मिल सके.

Dating.com का कहना है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जिसमें बेहतरीन इमोशनल इंटेलिजेंस (भावनात्मक समझ) और मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स हों, साथ ही उसे आज की डेटिंग की गहरी समझ हो. कंपनी ने सही उम्मीदवार को लेकर कहा है, "अगर आप वही दोस्त हैं जिसे ब्रेकअप का मैसेज भेजने से पहले हर कोई कॉल करता है, तो हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे."

जॉब प्रोफाइल क्या है? 

कंपनी के इस जॉब प्रोफाइल के मुताबिक, 'चीफ ब्रेकअप ऑफिसर' Dating.com की टीम के साथ मिलकर उन लोगों के लिए ब्रेकअप की बातचीत करेंगे जिन्हें पता चल चुका रहता है कि अब उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है. कई बार लोग यह एहसास होने के बाद भी कि अब उनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है, अपने पार्टनर से खुद ब्रेकअप को लेकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं. Chief Breakup Officer उनकी तरफ से कॉल कर रिश्ते को खत्म करने की जानकारी सूझबूझ के साथ देगा. इस क्रम में कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाएगा, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी न लगे, स्थिति भी संभल जाए और रिश्ता भी बिना किसी कड़वाहट के खत्म हो जाए. 

क्या है एलिजिबिलिटी? 

Dating.com की टीम ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, जिन्हें खुद कम से कम तीन ब्रेकअप का अनुभव हो, जिन पर दोस्त मुश्किल रिश्तों की उलझनों के लिए भरोसा करते हो और जो इमोशनल दबाव में भी शांत रहता हो. कंपनी ने कहा कि सही कैंडिडेट वही होगा, जिसने कम से कम तीन ब्रेकअप झेले हों और उनसे उबरकर आगे बढ़ा हो और जिस पर दोस्त अपनी सबसे मुश्किल रिश्तों की उलझनों के लिए भरोसा करते हों. कंपनी के मुताबिक, सही कैंडिडेट रिश्ते (relationship), सिचुएशनशिप (situationship) और "इट्स कॉम्प्लिकेटेड" (it's complicated) जैसी चीजों के बीच का फर्क समझता हो, इमोशनल दबाव में शांत रहता हो और मुश्किल ब्रेकअप को भी सम्मानजनक तरीके से खत्म कर सकता है. 

कंपनी का क्या है मकसद?

कंपनी नौकरी के पीछे मकसद घोस्टिंग (अचानक गायब हो जाना) की आदत को रोकना है. कंपनी की रिसर्च बताती है कि लगभग 84% Gen-z और मिलेयनेयल्स कभी न कभी घोस्टिंग का शिकार हुए हैं. इस रोल की मदद से लोगों को सम्मानजनक तरीके से अपने रिश्ते को खत्म करने में मदद मिलेगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
DATING APP Dating Platform Chief Breakup Officer
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