क्या बगैर DA मनेगी त्योहार? जानें कब तक आएगा सरकार का फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डीए 3% बढ़कर 63% होगा, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी.

केंद्र सरकार ने अभी तक जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान नहीं है. कैबिनेट बैठकों में अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी है. पहले 14 अक्टूबर और फिर 21 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठकों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं लिया गया. बेशक, सरकार ने 16 अक्टूबर को सरकार ने नॉन-परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस का ऐलान किया, लेकिन डीए पर कोई नया अपडेट नहीं दिया गया.

अब इस बात की संभावना कम ही है कि वीकेंड (शनिवार-रविवार) के दौरान इसमें बढ़ोतरी की कोई घोषणा की जाएगा. अगर शनिवार या रविवार को इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया, तो हो सकता है कि सरकार इसे बुधवार को होने वाली अगली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक तक टाल दे. अगली कैबिनेट बैठक 28 अक्टूबर 2026 को होगी.

क्या DA के लिए अगली कैबिनेट बैठक का करना होगा इंतजार?

सरकार हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठकों के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करती है। चूंकि DA और महंगाई राहत (DR) का असर एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ता है इसलिए सरकार अकसर कैबिनेट बैठक के बाद ही इसमें बढ़ोतरी की घोषणा करती है इसलिए, इस बात की संभावना है कि इसकी घोषणा अगली कैबिनेट की बैठक 28 अक्टूबर में की जा सकती है.

हालांकि, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही डीए का ऐलान हो. फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कैबिनेट की घोषणा का इंतजार किए बिना DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है.

इस बार कितना बढ़ सकता है डीए?

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार इस बार डीए में 3% बढ़ोतरी की पूरी संभावना है. अभी महंगाई भत्ता 60% है. अगर सरकार 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो यह बढ़कर 63% हो जाएगी. हालांकि, डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जब चाहे हो, लेकिन यह 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी. यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का बकाया एरियर एक साथ मिलेगा.

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