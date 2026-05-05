सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए किया DA Hike का ऐलान, जानें अब किसकी कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

DA Hike News: अगर आप बैंक में काम करते हैं या आपके जान-पहचान में कोई बैंक कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

कितना बढ़ाया गया DA?

सरकार ने मई से जुलाई 2026 की तिमाही के लिए बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 25 परसेंट से बढ़ाकर 25.70 करने का फैसला लिया है. हालांकि, 0.70 परसेंट की इस बढ़ोतरी को बैंक कर्मचारियों और यूनियनों ने 'बहुत कम' बताया है.

सैलरी में होगा कितना इजाफा?

0.70 परसेंट की इस बढ़ोतरी से अलग-अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों की मंथली सैलरी में केवल 435 रुपये से1,050 रुपये की ही बढ़ोतरी होगी. जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 48,000 रुपये से 1,17,000 रुपये के बीच है, उनके लिए इस संशोधित DA का मतलब है कि उनके वेतन में 435 रुपये से लेकर 1,050 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता महंगाई के रुझानों के अनुरूप बना रहे.

किसकी-कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

Stage 1- 48,480 की बेसिक पे पर केवल 435 रुपये प्रति की बढ़ोतरी

Stage 10- 67,160 की बेसिक पे पर केवल 601 रुपये प्रति की बढ़ोतरी

Stage 20- 93,960 की बेसिक पे पर केवल 838 प्रति माह की बढ़ोतरी

Stage 25- 1,08,260 की अधिकतम बेसिक सैलरी पर 965 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी

किस आधार पर हुआ कैलकुलेशन?

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की 2 मई की एक अधिसूचना के अनुसार, DA के अपडेटेड आंकड़े मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AIACPI-IW) पर आधारित हैं। यह सूचकांक DA में समय-समय पर होने वाले संशोधनों के लिए बेंचमार्क बना हुआ है.

2026 की पहली तिमाही के लिए CPI डेटा इस प्रकार रहा- जनवरी 2026 में DA 148.6 था, फरवरी 2026 में यह थोड़ा गिरकर 148.5 हो गया और फिर मार्च 2026 में बढ़कर 149.1 हो गया. तीन महीनों का औसत CPI 148.73 बैठता है. 123.03 (CPI 2016) के आधार सूचकांक की तुलना में, इसका अंतर 25.70 आता है. तदनुसार, मई-जुलाई की अवधि के लिए DA में वृद्धि 0.70 अंकों पर निर्धारित की गई है.

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