हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहोली से पहले DA बढ़ोतरी का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें; जानें कब हो सकता है ऐलान

होली से पहले DA बढ़ोतरी का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें; जानें कब हो सकता है ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स होली के वक्त महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर बेसब्री से इंतजार करते हैं. आइए जानते है, इस बारे में....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स होली के वक्त महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर बेसब्री से इंतजार करते हैं. केंद्र सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की खुशी देती है. दिवाली और होली के आस-पास सरकार डीए में बदलाव की घोषणा करती है.

3 मार्च के होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में सवाल है कि इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. आइए जानते है, इस बारे में....

कितना बढ़ सकता है डीए?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. जो जुलाई 2025 से प्रभावी है और अक्टूबर 2025 में 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद तय हुआ था. जनवरी 2026 से अगली DA संशोधन को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं. 

इस बीच लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 148.2 जारी किया है. जबकि पिछले 12 महीनों का औसत 145.54 रहा है. इन आंकड़ों के आधार पर ही जनवरी 2026 की संभावित डीए बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. अनुमान के मुताबिक कर्मचारियों का डीए 58 से 60 फीसदी होने की उम्मीद की जा रही है. 

होली से पहले घोषणा की उम्मीद, लेकिन तारीख तय नहीं

मार्च की शुरुआत में होली होने के कारण महंगाई भत्ते के ऐलान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कर्मचारी यूनियनों के कुछ नेताओं का मानना है कि सरकार इस बार त्योहार से पहले घोषणा कर सकती है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में भी मार्च के पहले सप्ताह में कैबिनेट मंजूरी की संभावना जताई गई है. हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.

सरकार पहले भी कुछ मौकों पर बड़े त्योहारों के आसपास डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है. जैसे दिवाली के समय जुलाई-दिसंबर अवधि की बढ़ोतरी. लेकिन जनवरी-जून अवधि के मामले में कोई तय पैटर्न नहीं रहा है और कई बार फैसला होली के बाद भी आया है. चूंकि AICPI डेटा जनवरी में जारी हो चुका है, इसलिए कर्मचारी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. 

डीए बढ़ोतरी पर सैलरी में कितना इजाफा

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की जेब पर सीधे तौर पर दिख सकता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 58 फीसदी DA के हिसाब से उसे 29,000 रुपये मिलते हैं.

जो 60 फीसदी होने पर बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा. यानी की उस कर्मचारी को हर महीने 1,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इसी तरह 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के मामले में 2,000 रुपये का फायदा होगा. 

यह भी पढ़ें: एक मैसेज और 1.5 लाख रुपये तुरंत साफ, आयकर रिफंड भरने वाले फौरन हो जाएं सावधान!

Published at : 24 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
DA Hike 2026 Dearness Allowance Increase Central Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
होली से पहले DA बढ़ोतरी का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें; जानें कब हो सकता है ऐलान
होली से पहले DA बढ़ोतरी का इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें; जानें कब हो सकता है ऐलान
बिजनेस
एक मैसेज और 1.5 लाख रुपये तुरंत साफ, आयकर रिफंड भरने वाले फौरन हो जाएं सावधान!
एक मैसेज और 1.5 लाख रुपये तुरंत साफ, आयकर रिफंड भरने वाले फौरन हो जाएं सावधान!
बिजनेस
Stock Market Rally Reasons: शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच 600 अंक उछला सेंसेक्स, रैली के पीछे ये बड़े ट्रिगर
बिजनेस
जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, जानिए ऑपरेटिंग मोड से जिम्मेदारी तक की पूरी डिटेल
जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, जानिए ऑपरेटिंग मोड से जिम्मेदारी तक की पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget