D- Mart के शेयर फोकस में, Q3 856 करोड़ का मुनाफा; रेवेन्यू भी 18000 करोड़ के पार

DMart Q3 results: D-Mart के नाम से देशभर में रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts) ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपने तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी ने न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाया, बल्कि रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी अच्छी-खासी ग्रोथ देखी गई.

दिसंबर तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 18.3 परसेंट बढ़कर 855.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 723.72 करोड़ रुपये था. इस बीच, ऑपरेशंस से रेवेन्यू में भी 13.3 परसेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई. इस तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 18,100.88 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में 15,972.55 करोड़ रुपये था.



PAT और EBITDA में भी सुधार

Q3FY26 में PAT मार्जिन 4.7 परसेंट रहा, जबकि Q3FY25 में यह 4.5 परसेंट था. PAT मार्जिन से पता चलता है कि टोटल रेवेन्यू में से टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह कटने के बाद हर 1 रुपये के बिक्री पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है. दिसंबर तिमाही में EBITDA बढ़कर 1,463 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 1,217 करोड़ रुपये थी. EBITDA मार्जिन Q3FY25 में 7.6 परसेंट से बढ़कर 8.1 परसेंट रहा था.

कंपनी के शेयरों का हाल

पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एवेन्यू सुपर-मार्ट (डी-मार्ट) के शेयरों ने 0.45 परसेंट की तेजी के साथ 3,807 के स्तर पर बंद हुआ था. एक साल में कंपनी के शेयरों में सिर्फ 4 परसेंट तक का ही उछाल आया है. बीते छह महीने में इसमें 9 परसेंट और एक महीने में 1 परसेंट की गिरावट आई है.

2002 में शुरू हुई थी कंपनी

2002 में मुंबई के पवई इलाके से शुरू हुए डी-मार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी हैं. डी-मार्ट सुपरमार्केट चेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (ASL) है, जिसके CEO नेविल नोरोन्हा हैं. डी-मार्ट के शेयरों की लिस्टिंग 2017 में शेयर बाजार में हुई थी. उस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 39,988 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 2.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें:

खत्म होगा लंबा इंतजार! NSE IPO को लॉन्च कराने की चल रही बड़ी तैयारी, सेबी ने दिया जरूरी अपडेट