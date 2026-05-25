10-15 रुपये सस्ता हो पेट्रोल-डीजल, बढ़ती कीमतों के बीच CTI की सरकार से बड़ी मांग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम एशिया के तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े.

CTI ने 3 महीने फ्लैट 5% VAT की मांग की.

राज्य सरकारें VAT घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दें.

विभिन्न राज्यों में VAT दरें अलग-अलग, दिल्ली में अधिक.

Petrol-Diesel Price: पश्चिम एशिया के तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब दोनों ईंधनों के दाम तेजी से ऊपर गए हैं, जिससे आम उपभोक्ता और व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है.

CTI चेयरमेन की सरकार से अपील

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए तुरंत राहत देने की मांग की है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाने की अपील की है. गोयल ने प्रस्ताव दिया है कि अगले तीन महीनों तक पूरे देश में पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% VAT लगाया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक की राहत मिल सके.

"राज्यों ने VAT पर वाट लगाकर खुद को विलेन बना लिया"

बृजेश गोयल ने अपने पत्र में कहा, ''पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन VAT राज्यों का विषय है इसलिए इस संकट की घड़ी में राहत देने की जिम्मेदारी अकेले केंद्र की नहीं, राज्यों को भी आगे आना होगा. 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं, ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आसानी से सभी राज्यों को निर्देश जारी कर सकते हैं.''

उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर तीन महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति सामान्य हुई तो राज्य अपनी VAT दरों की फिर से समीक्षा कर सकते हैं.

राज्यों में आसमानी फर्क

CTI ने विभिन्न राज्यों के आंकड़े भी साझा किए

तेलंगाना- पेट्रोल पर 35.20% VAT

आंध्र प्रदेश- 31% VAT + अतिरिक्त टैक्स

दिल्ली- 19.40% VAT

वहीं अंडमान-निकोबार में सिर्फ 1% VAT होने के कारण पेट्रोल सस्ता है और डीजल की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है.

CTI के अनुसार दिल्ली में दो दिन पहले पेट्रोल की बेस प्राइस 66.29 रुपये और डीजल की 67.36 रुपये प्रति लीटर थी, लेकिन टैक्स जोड़ने के बाद कीमतें काफी ऊंची हो जाती हैं. पेट्रोल पर कुल टैक्स 40-50% तक और डीजल पर 30-35% तक पहुंच रहा है.

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