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हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड

बड़ी खबर! ग्लोबल मार्केट में 8% फिसला कच्चा तेल, 104 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड

ईरान ने अमेरिका और इजरायल के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसे अगर ये दोनों देश मान लेते हैं, तो फिर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Nov 2026 07:17 AM (IST)
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  • कच्चे तेल की कीमतें 8% गिरीं, बातचीत से आपूर्ति उम्मीद.
  • ईरान ने शांति वार्ता अधिकृत की, अमेरिका ने हमले की चेतावनी.
  • अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने पलटवार की धमकी दी.

आज मंगलवार, 3 नवंबर को कच्चे तेल की कीमतों में 8% तक की भारी गिरावट देखने को मिल रही है. एक तरफ ब्रेंट क्रूड 104.50 डॉलर के स्तर पर आ गया है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी काफी नीचे लुढ़ककर 96.11 डॉलर पर पहुंच गया है. यह कतर की मध्यस्थता में ईरान की अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही बातचीत है, जिससे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की उम्मीदें जगी हैं. 

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सरकार को शांति वार्ता आगे बढ़ाने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं. उधर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से भी बातचीत में सकारात्मक बदलाव देखा गया है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक बताया है, लेकिन साथ में यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर फिर से बड़े सैन्य हमले किए जा सकते हैं.

राजनयिक बातचीत के सही दिशा में आगे बढ़ने के खबर से वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में 8% के करीब गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि निवेशकों को जल्द ही तेल की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है. 

आज अमेरिका ने फिर बोला हमला

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस गिरावट के लंबे समय तक टिके रहने की संभावनाएं कम ही हैं क्योंकि आज अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के लिए हो रहे मतदानों के बीच ईरान के केशम द्वीप और उसके आसपास के ठिकानों पर हमले किए हैं. इधर ईरान ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा पलटवार करने की धमकी दे दी है. अमेरिका द्वारा किए गए इस ताजा हमले के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आने की पूरी संभावना है.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी जरूरत का 85% से 88% कच्चा तेल आयात करता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली कोई भी हलचल सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जेब पर अपना असर डालती है.

चूंकि केशम द्वीप होर्मुज के ठीक मुहाने पर स्थित है. ऐसे में इस क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के बाद अब ईरान द्वारा इस मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक करने या वहां से गुजरने वाले सऊदी और यूएई के तेल टैंकरों पर जवाबी हमला करने का जोखिम बहुत बढ़ गया है. दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है.

जानकारों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही, तो ब्रेंट क्रूड 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर सकता है. इससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Brent Crude WTI Crude
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