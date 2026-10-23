महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! क्रूड 114 डॉलर के पार , हफ्ते भर में 8% उछला भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, ब्रेंट $114 पार.

सऊदी-हूती जंग से अहम समुद्री तेल मार्ग पर संकट.

अमेरिका-इज़रायल ईरान पर नए हमले की कर रहे तैयारी.

वैश्विक तनाव से पेट्रोल-डीजल महंगा होने का अनुमान.

आज 23 अक्टूबर, शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं. कल गुरुवार को शुरुआती कारोबारी सत्र में इसकी कीमतें पहले ही 4% बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं. आज ब्रेंट क्रूड 0.45% की बढ़ोतरी के साथ 114.02 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 0.42% उछलकर 100 डॉलर पर पहुंच गया है. यह लगातार तीसरा हफ्ता है, जब ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.

क्यों महंगा हो रहा क्रूड?

दुनिया में क्रूड ऑयल के सबसे बड़े सप्लायर सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच इन दिनों जंग छिड़ी हु़ई है. मामला इस कदर आगे बढ़ चुका है कि सऊदी अरामको ने गुरुवार को बहरीन के पास धहरान सऊदी अरामको के हेडक्वॉर्टर को खाली करने का आदेश दे दिया है. इस बीच, हूतियों का समूह लाल सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित अहम शिपिंग रूट बाब अल-मंदेब की ओर आगे बढ़ रहा है.

यह समुद्री रास्ता स्वेज नहर के रास्ते एशिया को यूरोप से जोड़ता है. इसी रूट के जरिए दुनिया के लगभग 10% से 12% समुद्री तेल का व्यापार होता है. ऐसे में अगर हूतियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया या यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज कर दिए, तो ग्लोबल शिपिंग रूट पूरी तरह से ठप हो सकते हैं, जिससे एक तो समुद्री मालभाड़े की लागत बढ़ेगी और दूसरी तरफ रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भी रेट बढ़ सकते हैं. इसे लेकर तेल बाजार में घबराहट है, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है.

ईरान पर फिर हमले की तैयारी

द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अमेरिकी अधिकारियों और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया है कि मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिका और इजरायल दोनों फिर से ईरान पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग कर ली हैं. इसे लेकर दोनों सेनाएं तेजी से अपना अभ्यास कर रही हैं. हमले की रणनीति का अभ्यास करने के लिए इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों और रीफ्यूलिंग टैंकर्स ने सीरिया और इराक के एयरस्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान की सीमा तक एक बड़ी अभ्यास उड़ान भरी है.

क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

रेटिंग एजेंसी ICRA के पिछले अनुमानों के अनुसार, कारोबारी साल 2026-27 की दूसरी छमाही में अगर ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 105-115 डॉलर के दायरे में रहता है, तो सरकारी तेल कंपनियों पर रिटेल स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का दबाव काफी बढ़ जाएगा. बेशक सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कीमतों को काबू में रखने का प्रयास का रही है, लेकिन आयात बिल और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं.

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