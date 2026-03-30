KitKat Heist: आज का जमाना ही कुछ ऐसा हैकि चोरी-डकैती और लूट की घटनाएं रोज पढ़ने-सुनने को मिल जाती है. कहीं पैसों की लूट की जा रही है, तो कहीं सोने-चांदी के महंगे जेवरात गायब किए जा रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट चुराने का कोई वाक्या सुना है? शायद ही पहले कभी किसी ने इस तरह का किस्सा सुना होगा. यूरोप से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां Nestle कंपनी के मशहूर चॉकलेट ब्रांड Kitkat के करीब 12 टन (लगभग 4,13,793 बार) चोरी हो गए.

बीच रास्ते गायब हुआ ट्रक

बता दें कि हाल ही में 12 टन Kitkat चॉकलेट से लदा ट्रक सेंट्रल इटली की फैक्ट्री से निकला, जिसे पोलैंड जाना था. इसमें कंपनी की नई 'Formula One (F1)' रेंज की चॉकलेट भी थी. चॉकलेट की इस बेशकीमती खेप से भरा ट्रक बीच रास्ते से ही एकाएक गायब हो गया.

Nestle ने AFP से इस बारे में बता करते हुए कहा कि यूरोप में ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारी नई चॉकलेट रेंज की 413,793 यूनिट्स ले जा रहा एक ट्रक चोरी हो गया है. Nestle ने अपने पंच लाइन या स्लोगन 'Have a break' पर चुटकी लेते हुए कहा कि चोरों ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और वे हमारी 12 टन से ज्यादा चॉकलेट लेकर ही 'ब्रेक' पर चले गए. कंपनी ने मजाकिया लहजे में चोरो के 'बेहतरीन स्वाद' की भी तारीफ की. ट्रक और उसमें लदा सारा सामान अभी भी लापता है और स्थानीय अधिकारियों व सप्लाई पार्टनर्स के साथ मिलकर इस मामले की जांच की जा रही है.

चोरी की हुई चॉकलेट के हर पैकेट पर एक यूनिक बैच कोर्ड है. इसके चलते अवैध तरीके से बाजार में इन्हें बेचे जाने पर स्कैन कर ट्रैक किए जाने का खतरा है. बड़े पैमाने पर हुई चॉकलेट की इस चोरी को लेकर कंपनी ने सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ने का भी आश्वासन दिया है.

क्यों चोरों ने की चॉकलेट की चोरी?