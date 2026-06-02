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हिंदी न्यूज़बिजनेसVaibhav Sooryavanshi: IPL में रनों की बारिश और बाजार में नोटों की बौछार, वैभव सूर्यवंशी ने दोगुनी की अपनी एंडोर्समेंट फीस!

Vaibhav Sooryavanshi: IPL में रनों की बारिश और बाजार में नोटों की बौछार, वैभव सूर्यवंशी ने दोगुनी की अपनी एंडोर्समेंट फीस!

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के स्टार बनकर उभरे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसी बीच अब खबरें हैं कि वैभव ने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस को दोगुना कर दिया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 हाल ही में 31 मई को खत्म हुआ है, जिसमें विराट कोहली की टीम RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने जीत हासिल की है. लेकिन फिर भी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी. इस बार के आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन लेकर लाइम लाइट के साथ ही बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट और तोहफे पा लिए हैं. इस मैसिव सक्सेस के बाद वैभव ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस भी बढ़ा दी है.

वैभव ने बढ़ाई ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस
दरअसल NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2026 में मैसिव सक्सेस के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस को सीधे दोगुना कर दिया है. राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बैट्समैन अब एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि IPL के इस सीजन से पहले वैभव एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज किया करते थे.

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किन ब्रांड्स को कर रहे एंडॉर्स
बिहार के हार्ड हिटिंग बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी फिलहाल दो बड़े ब्रांड्स रेड बुल और कॉम्प्लेन का एंडोर्समेंट कर रहे हैं. आने वाले समय में वो जिस भी ब्रांड के साथ कम करेंगे उसके लिए इतनी ही फीस चार्ज करेंगे. वैभव की एंडोर्समेंट फीस में बढ़ोतरी भी आईपीएल 2026 के बाद ही हुई है. महज 15 साल की उम्र में वैभव ने आईपीएल में तो रिकॉर्डतोड़ पारी खेली है, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है. वैभव ने इस सीजन में कुल 776 रन बनाकर 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

और भी बनाए वैभव ने रिकॉर्ड
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी IPL की पारी से सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने सिर्फ 16 पारियों में 72 छक्के लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया. जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक आईपीएल सीजन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिलाया. इस सीजन में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की है वो किसी के लिए भी सपने की तरह है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026
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