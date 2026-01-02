हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExclusive: पॉल्यूशन के नाम पर बड़ा ‘कॉरपोरेट गेम’, 10 साल में गाड़ियों के रिटायर का क्या है एजेंडा?

Exclusive: पॉल्यूशन के नाम पर बड़ा ‘कॉरपोरेट गेम’, 10 साल में गाड़ियों के रिटायर का क्या है एजेंडा?

Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली में अकेले एक साल में 8,20,000 गाड़ियां बिकी हैं. बेची गईं पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स नई गाड़ियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इससे आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Jan 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi-NCR Air Pollution: साल बदला, वक्त बदला, लेकिन दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवाएं नहीं बदलीं. एक तो कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा, ऊपर से प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों की सेहत लगातार बिगड़ रही है. कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आ रहा है.

प्रदूषण को रोकने या इन्हें कम करने की कोशिशों में जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, खुले में अलाव जलाने पर रोक लगी हुई है और शहरों में पेट्रोल व डीजल से चलने वाली बसों की एंट्री भी रोकी गई है. इनके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों को सड़कों पर चलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है. 

क्या है BS-3, 4 और 6 कैटेगरी? 

BS-3 की कैटेगरी में 2010 से पहले बने मॉडल शामिल हैं, जो प्रदूषण के पुराने मानकों पर बेस्ड हैं और ज्यादा धुआं छोड़ती हैं. Hyundai Santro, Indigo, Tata Indica जैसी गाड़ियां BS-3 कैटेगरी के तहत आते हैं. इसका मतलब है कि ये BS-4 या BS-6 कैटेगरी के तहत आने वाली गाड़ियों के मुकाबले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसे प्रदूषक ज्यादा फैलाते हैं. 

इसी तरह से BS-4 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच बनी गाड़ियां हैं. Toyaota Inova से लेकर Mahindra Scorpio जैसे मॉडल इसी कैटेगरी में आते हैं. ऐसे में इनके चलाने पर भी पाबंदी लगी हुई है. मौजूदा समय में BS-6 मानक लागू हैं. यानी कि BS-4 के बाद आने वाले ऐसे मॉडल जो प्रदूषण को कम करते हैं. इनसे हवा साफ रहती है और उसे नुकसान नहीं पहुंचता है.

मुश्किल में आम आदमी

अब सवाल यह आता है कि हर 5-10 सालों में गाड़ियां पुरानी हो जाएंगी, तो आम आदमी का गुजारा कैसे होगा, जो अमूमन EMI पर गाड़ियां खरीदते हैं, जो खत्म हो नहीं रही कि फिर से एक नया फरमान आ जा रहा है और उन्हें मजबूरी में अपनी गाड़ी बेचकर नई कारें लेनी पड़ रही हैं. इसके अलावा, उनके पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में मेट्रो की कनेक्टिविटी के अलावा और कोई खास साधन उपलब्ध नहीं है. हर रोज कैब के भरोसे रहना भी अक्लमंदी नहीं है. ऐसे में लोग ज्यादातर कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट कर नई कारें खरीद रहे हैं, लेकिन अगर 30-40 साल चलने वाली गाड़ी 5-10 साल में ही पुरानी घोषित कर दी जाए, तो लोग कहां जाए. 

पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी क्यों? 

इस पर IIMC में प्रोफेसर और मार्केट के जानकार शिवाजी सरकार से हुई एबीपी लाइव की बातचीत में कई बातें निकलकर सामने आईं. उन्होंने बताया, ''विदेशों में 40-40 साल पुरानी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हमारे यहां प्रदूषण बढ़ने के नाम पर नहीं बिकने दिया जाता है. जबकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 1 परसेंट से भी कम होता है, ऐसे में इनसे प्रदूषण बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. ऐसे में कई बार गाड़ियों के बिकने की स्थिति में कंपनियां उन्हें खरीदकर उनके पार्ट्स (हेडलाइट्स, विंडशील्ड वगैरह ) को रीसाइकिल कर वापस से नई गाड़ियों में इस्तेमाल कर रही हैं.''

उन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली साल 2020 के बाद से सबसे साफ शहरों में से एक रही है, ऐसे में प्रदूषण क्यों और कैसे फैल रहा है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है.

शिवाजी सरकार आगे कहते हैं, ''दिल्ली में पिछले एक साल में  8,20,000 गाड़ियां बिकी हैं. ऐसे में पुराने पार्ट्स के इस्तेमाल और नई गाड़ियों की बिक्री से कंपनियों को 30-90 परसेंट ज्यादा मुनाफा हो रहा है. जबकि इससे आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है. अमूमन 70-80 परसेंट लोग लोन लेकर गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिन्हें चुकाने में कम से कम सात-आठ साल लग जाते हैं. इतने में गाड़ियां दो-तीन साल बाद फिर पुरानी हो जाएंगी और उन्हें चलाने से रोक दिया जाएगा, यह एक खेल है, जिसे खेलने से रोका जाना चाहिए.''

पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और बेहतर  

वह आगे कहते हैं, ''इसके लिए दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर और ज्यादा काम होना चाहिए. मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ बसें अच्छी होनी चाहिए. यह ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा रूट्स कवर करें क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के अलावा और भी जिले हैं, जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में इन तक भी पहुंच बेहतर करनी चाहिए ताकि लोग पर्सनल व्हीकल के भरोसे नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार बिल्कुल अनुचित है और इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है.'' 

ये भी पढ़ें:

2025 में शेयर से मालामाल बनीं कंपनियां, रिकॉर्ड हाई लेवल का दिखा मार्केट कैप पर दिखा असर

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Delhi NCR Air Pollution BS 4 DELHI AIR POLLUTION BS 6 Vehicles BS-6 Vehicles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
जनरल नॉलेज
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
हेल्थ
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget