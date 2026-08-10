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हिंदी न्यूज़बिजनेसऑनलाइन ठगी में पैसा गया तो क्या बैंक करेगा भरपाई? समझ लें कोर्ट ने इस पर क्या कहा है

ऑनलाइन ठगी में पैसा गया तो क्या बैंक करेगा भरपाई? समझ लें कोर्ट ने इस पर क्या कहा है

ICICI Bank: फेक पार्सल स्कैम के जरिए एक महिला से लाखों रुपए की ठगी हुई. इसके बाद महिला ने बैंक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जानिए ठगी में लुटे पैसों की भरपाई कौन करता है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 08:31 PM (IST)
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Online Fraud Case: ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर क्या नुकसान की पूरी जिम्मेदारी कस्टमर की होती है. आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने खुद ठग को पैसे भेजे या OTP बताया तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. लेकिन नागपुर जिला कंज्यूमर कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सोच पर सवाल खड़े किए हैं.

कोर्ट ने ICICI Bank को एक महिला के 5.18 लाख से ज्यादा वापस करने का आदेश दिया है. इसके साथ बैंक को 9% साल का ब्याज, 25,000 दिमागी परेशानी के मुआवजे और 10,000 मुकदमे के खर्च के तौर पर देने को भी कहा गया है.

FedEx के नाम पर हुई ठगी

मामला 8 जनवरी 2023 का है. गुरुग्राम में रहने वाली महिला को एक व्यक्ति ने फोन किया और खुद को FedEx का कर्मचारी बताया.उसने कहा कि महिला के नाम से विदेश भेजा गया एक पार्सल है, जिसमें दो पासपोर्ट, पांच ATM कार्ड, 300 ग्राम गांजा और एक लैपटॉप मिला है.

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महिला ने जब पार्सल भेजने से इनकार किया तो उसे डराया गया कि उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ है और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है. डर के वजह से महिला ने ठगों के बताए ICICI Bank account में चार अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 6,93,437.50 भेज दिए.

बैंक ने क्या किया?

ठगी का पता चलते ही महिला ने बैंक से संपर्क किया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की.उसने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई. बैंक ने शुरुआत में अकाउंट में कुछ रकम फिलहाल वापस जमा की, लेकिन बाद में इसे हटा दिया.बैंक का कहना था कि सभी ट्रांजैक्शन OTP से मान्य किए गए थे.

इसके बाद महिला ने बैंकिंग ऑफिसर से शिकायत की. वहां से उसे करीब 25% रकम वापस करने का निर्देश मिला. लेकिन महिला ने बाकी 5,18,437 की रकम के लिए कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया.

कोर्ट ने बैंक को क्यों जिम्मेदार माना?

ICICI Bank ने कहा कि कस्टमर ने खुद OTP के जरिए ट्रांजैक्शन किए थे. लेकिन कोर्ट ने बैंक की इस दलील को नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि बैंक को कस्टमर के अकाउंट में होने वाले सामान्य नहीं और शक लेनदेन पर नजर रखनी चाहिए.

कोर्ट के हिसाब से, बैंक ने शक वाले ट्रांजैक्शन की निगरानी करने और ठगी की जानकारी मिलने के बाद समय पर कार्रवाई करने में लापरवाही की. इसी आधार पर बैंक को सर्विस में कमी और लापरवाही का जिम्मेदार माना गया.

कोर्ट ने ICICI Bank को 5,18,437, 9% साल का ब्याज, 25,000 मुआवजा और 10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया. बैंक को 45 दिनों के अंदर आदेश का पालन करना होगा. 

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Published at : 10 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Consumer Court ICICI Bank Online Fraud Case
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