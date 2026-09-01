Rajasthan: जयपुर में बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, अब कितने रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर?

देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. इसी कड़ी में 1 सितंबर 2026 को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर दिया है. जयपुर में आज यानी 1 सितंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो गया है. कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपये का इजाफा किया है. यह नई कीमतें आज सुबह से लागू कर दी गई है.

हालांकि, बड़ी बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर पहले की तरह ही 945 रुपए में मिलेगा.

जयपुर में अब कितने रुपये में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर?

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद जयपुर में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 2775 रुपये में मिलेगा. इससे पहले 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2765 रुपये थी. कंपनियों ने इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस साल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में यह सातवीं बार बदलाव देखनी को मिल है.

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इस साल कब-कब बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम?

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में साल 2026 में लगातार कई बार बदलाव देखने को मिला है. जनवरी 2026 से लेकर सितंबर तक कई बार इसके दाम में इजाफा किए गए हैं.

जनवरी: 111 रुपये की बढ़ोतरी

फरवरी: 49.50 रुपये की बढ़ोतरी

मार्च: 141.50 रुपये की बढ़ोतरी

अप्रैल: 195 रुपये की बढ़ोतरी

मई: 993 रुपये की बढ़ोतरी

जून: 42 रुपये की बढ़ोतरी

सितंबर: 10 रुपये की बढ़ोतरी

किन लोगों पर पड़ेगा ज्यादा असर?

कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल आमतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और अन्य व्यवसायिक जगहों पर ज्यादा होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने की वजह से इन कारोबारों की जेब पहले के मुकाबले ढीली हो सकती है, जिसका असर अब खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.

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