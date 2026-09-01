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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 सितंबर से बदल गए कमर्शियल LPG के दाम, अब 9.50 रुपये महंगा मिलेगा सिलेंडर

1 सितंबर से बदल गए कमर्शियल LPG के दाम, अब 9.50 रुपये महंगा मिलेगा सिलेंडर

हर महीने की 1 तारीख को देशभर में कई बदलाव आते हैं, जैसे आज यानी 1 सितंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है.आइये जानते हैं कितने दाम बढ़े और इससे किस पर असर होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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हर महीने की पहली तारीख यानी 1 तारीख को देशभर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं. इस दिन सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करती हैं और नई कीमतें जारी करती हैं. इसी कड़ी में 1 सितंबर 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल है. आज के दिन 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये का इजाफा सरकार ने किया है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर में 9.50 रुपये बढ़ने के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2747.50 रुपये हो गई है. ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इस साल में कई बार गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो चुका है. यहां से आप शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा दाम के बारे में जान सकते हैं. 

कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा दाम-

  • दिल्ली- 2747.50
  • नोएडा- 2747.50 रुपए
  • कोलकाता- 2982 रुपए
  • चेन्नई- 2916.50 रुपए
  • मुंबई- 2,701 रुपए

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लगातार दो महीने घटे थे दाम
अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई थी. कटौती के बाद दिल्ली में 192 रुपये की कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर 2,738 रुपये हो गई थी. वहीं, मुंबई में 194 रुपये की कटौती के बाद कीमत 2,691.50 रुपये हुई, कोलकाता में 209 रुपये घटकर 2,872.50 रुपये और चेन्नई में 200 रुपये कम होकर 2,906 रुपये हो गई थी.

इससे पहले 1 जुलाई 2026 को दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हुआ था और इसकी कीमत 2,930 रुपये हो गई थी. यानी जुलाई और अगस्त में लगातार दो महीने कमर्शियल गैस के दाम घटे थे.

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2026 में कब- कब बदले कमर्शियल LPG के दाम?
साल 2026 में अब तक कमर्शियल LPG की कीमतों में कई बार बदलाव हो चुका है. इन आठ महीनों में आठ बार बदलाव हुआ है, जिसमें छह बार कीमतें बढ़ीं हैं तो दो बार कीमतें घटी भी हैं. आइये देखें हर महीने के हिसाब से लिस्ट:

महीना कितना बढ़े या घटे दाम
जनवरी 111 रुपये की बढ़ोतरी 
फरवरी 49 रुपये की बढ़ोतरी
मार्च 144 रुपये की बढ़ोतरी
अप्रैल 195.50 रुपये की बढ़ोतरी
मई 993 रुपये की बढ़ोतरी
जून 42 रुपये की बढ़ोतरी
जुलाई 183.50 रुपये हुए कम
अगस्त 192 रुपये हुए कम

किस पर होगा असर?
कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. इसलिए कीमत बढ़ने या घटने का सीधा असर इन कारोबारों की लागत पर पड़ता है और इसका असर खाने-पीने की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है. ज्यादा दाम बढ़ने पर रेस्टोरेंट्स या होटल वाले खाने- पीने के सामानों की कीमतों में इजाफा करते हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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