Real EState: 50% लोग 2 साल में खरीदेंगे अपना फ्लैट, कितना है इनका बजट?

अगर आप भी आने वाले समय में अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बजट तय करने से पहले खरीदारों की पसंद और बदलते रियल एस्टेट ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है. कोलियर्स के होमबाइंग सेंटीमेंट सर्वे 2026 के मुताबिक, करीब 50% संभावित खरीदार अगले दो साल में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन घर की कीमत, नौकरी की स्थिरता और होम लोन की ब्याज दर जैसे मुद्दे उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं.

कोलियर्स के होमबाइंग सेंटीमेंट सर्वे में जून से अगस्त 2026 के बीच 30 से ज्यादा प्रमुख और उभरते रेजिडेंशियल मार्केट के करीब 1,800 लोगों को शामिल किया गया. इस रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि घर खरीदने वाले लोग सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि घर का आकार, कनेक्टिविटी और आसपास की सुविधाओं को भी काफी अहमियत दे रहे हैं.

कितने बजट में घर खरीदना चाहते हैं लोग?

दरअसल, इस सर्वे में शामिल संभावित खरीदारों से उनकी पसंदीदा प्रॉपर्टी की कीमत को लेकर भी सवाल किया गया था. इसमें 46% लोगों ने 50 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के बीच प्रॉपर्टी को अपनी पसंद बताया है, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्राइस सेगमेंट रहा है. हालांकि, हर शहर में खरीदारों का बजट और पसंद में अंतर देखने को मिला है. मुंबई, दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टी की मांग के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है.

UPI MDR: हर 3 में 2 लोग खरीदारी पर कर रहे 2000 से ज्यादा का पेमेंट, जेब ढीली होनी तय

घर खरीदने वालों की पसंद में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट सबसे आगे हैं. इन दोनों कैटेगरी के घरों को करीब 62% संभावित खरीदार पसंद करते हैं.

वहीं करीब 75-80% लोगों ने घर के आकार, लेआउट, सामाजिक सुविधाओं और कनेक्टिविटी को खास बताया है.

21 से 30 साल की उम्र के 39% लोगों में 2 या 2.5 BHK की पसंद ज्यादा रही, जबकि 31 से 60 साल के 35% लोगों में 3 या 3.5 BHK की मांग ज्यादा दिखी है.

लोग तैयार घर खरीदना क्यों पसंद कर रहे हैं?

ज्यादातर खरीदार लंबे समय तक घर तैयार होने का इंतजार करने के बजाय ऐसे प्रॉपर्टी को पसंद कर रहे हैं, जहां जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके.

61% लोगों का रेडी-टू-मूव घरों की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है.

31% लोगों ने पूरी तरह तैयार घर और 30% ने करीब पूरी हो चुकी प्रॉपर्टी को पसंद किया.

सिर्फ 20% खरीदार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पक्ष में रहे.

19% लोगों ने हाल ही में शुरू हुई परियोजनाओं को पसंद किया.

घर खरीदने के लिए क्या चीजें कर सकती हैं प्रेरित?

35% लोगों ने आकर्षक कीमत को अहम फैक्टर माना.

30% लोगों ने लचीली पेमेंट योजना को खास बताया.

51% लोग घर अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते हैं, जबकि 19% का मकसद निवेश है.

UPI के जमाने में भी कैश का जलवा, क्यों कम नहीं हो रही नोट की मांग?