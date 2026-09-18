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हिंदी न्यूज़बिजनेसReal EState: 50% लोग 2 साल में खरीदेंगे अपना फ्लैट, कितना है इनका बजट?

Real EState: 50% लोग 2 साल में खरीदेंगे अपना फ्लैट, कितना है इनका बजट?

कोलियर्स सर्वे के मुताबिक करीब 50% संभावित खरीदार अगले दो साल में घर खरीदना चाहते हैं. कीमत, आय, ब्याज दर, घर का आकार, कनेक्टिविटी और डिलीवरी समय खरीदारी के अहम हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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अगर आप भी आने वाले समय में अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बजट तय करने से पहले खरीदारों की पसंद और बदलते रियल एस्टेट ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है. कोलियर्स के होमबाइंग सेंटीमेंट सर्वे 2026 के मुताबिक, करीब 50% संभावित खरीदार अगले दो साल में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन घर की कीमत, नौकरी की स्थिरता और होम लोन की ब्याज दर जैसे मुद्दे उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं. 

कोलियर्स के होमबाइंग सेंटीमेंट सर्वे में जून से अगस्त 2026 के बीच 30 से ज्यादा प्रमुख और उभरते रेजिडेंशियल मार्केट के करीब 1,800 लोगों को शामिल किया गया. इस रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि घर खरीदने वाले लोग सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि घर का आकार, कनेक्टिविटी और आसपास की सुविधाओं को भी काफी अहमियत दे रहे हैं. 

कितने बजट में घर खरीदना चाहते हैं लोग?

दरअसल, इस सर्वे में शामिल संभावित खरीदारों से उनकी पसंदीदा प्रॉपर्टी की कीमत को लेकर भी सवाल किया गया था. इसमें 46% लोगों ने 50 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के बीच प्रॉपर्टी को अपनी पसंद बताया है, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्राइस सेगमेंट रहा है. हालांकि, हर शहर में खरीदारों का बजट और पसंद में अंतर देखने को मिला है. मुंबई, दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टी की मांग के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है.

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  • घर खरीदने वालों की पसंद में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट सबसे आगे हैं. इन दोनों कैटेगरी के घरों को करीब 62% संभावित खरीदार पसंद करते हैं.
  • वहीं करीब 75-80% लोगों ने घर के आकार, लेआउट, सामाजिक सुविधाओं और कनेक्टिविटी को खास बताया है. 
  • 21 से 30 साल की उम्र के 39% लोगों में 2 या 2.5 BHK की पसंद ज्यादा रही, जबकि 31 से 60 साल के 35% लोगों में 3 या 3.5 BHK की मांग ज्यादा दिखी है. 

लोग तैयार घर खरीदना क्यों पसंद कर रहे हैं?

ज्यादातर खरीदार लंबे समय तक घर तैयार होने का इंतजार करने के बजाय ऐसे प्रॉपर्टी को पसंद कर रहे हैं, जहां जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके. 

  • 61% लोगों का रेडी-टू-मूव घरों की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है. 
  • 31% लोगों ने पूरी तरह तैयार घर और 30% ने करीब पूरी हो चुकी प्रॉपर्टी को पसंद किया.
  • सिर्फ 20% खरीदार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पक्ष में रहे.
  • 19% लोगों ने हाल ही में शुरू हुई परियोजनाओं को पसंद किया. 

घर खरीदने के लिए क्या चीजें कर सकती हैं प्रेरित?

  • 35% लोगों ने आकर्षक कीमत को अहम फैक्टर माना.
  • 30% लोगों ने लचीली पेमेंट योजना को खास बताया.
  • 51% लोग घर अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते हैं, जबकि 19% का मकसद निवेश है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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