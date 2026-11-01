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हिंदी न्यूज़बिजनेसउत्तर प्रदेश में बढ़े CNG के दाम, 2.25 रुपए महंगी हुई, आज 1 नवंबर से नई दरें लागू

उत्तर प्रदेश में बढ़े CNG के दाम, 2.25 रुपए महंगी हुई, आज 1 नवंबर से नई दरें लागू

उत्तर प्रदेश में आज से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं. यह दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग बढ़ाए गए हैं. राज्य की राजधानी लखनऊ में सीएनजी एक रुपए तो उन्नाव में 2 रुपए 25 पैसे महंगी हुई है. जानें ताजा कीमतें.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 12:01 AM (IST)
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दीवाली से पहले आम जनता को जोर का झटका लगा है. बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश में अब सीएनजी 2.25 रुपए तक महंगी हो गई है. ग्रीन गैस लिमिटेड यानी GGL ने वैश्विक सप्लाई संकट और बढ़ती लागत के बीच सीएनजी के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. 

नए रेट के मुताबिक, अब राजधानी लखनऊ में एक किलो सीएनजी की कीमत 108 रुपए होगी, जो पहले 107 रुपए थी. यानी यहां कीमत में एक रुपए का इजाफा किया गया है. इसके अलावा ताज नगरी आगरा में भी एक रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. 

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अयोध्या और सुल्तानपुर में क्या हैं दाम?

राम नगरी अयोध्या में भी सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं. कंपनी ने यहां भी सीएनजी में एक रुपया का इजाफा किया है. इसके अलावा सुल्तानपुर में भी सीएनजी एक रुपए महंगी हो गई है. इन दोनों बड़े शहरों में अब एक किलो सीएनजी 106 रुपए की मिलेगी. 

सबसे ज्यादा उन्नाव में बढ़े सीएनजी के दाम?

ग्रीन गैस लिमिटेड ने सबसे ज्यादा दाम उन्नाव में बढ़ाए हैं. कंपनी ने यहां एक किलो सीएनजी पर सीधे दो रुपए 25 पैसे बढ़ा दिए हैं. यानी अब यहां एक किलो सीएनजी की कीमत 106 रुपए हो गई है. 

यूपी के सिर्फ इन्हीं शहरों में क्यों बढ़े सीएनजी के दाम?

दरअसल ग्रीन गैस कंपनी के सीएनजी पंप यूपी में अभी सिर्फ लखनऊ, आगरा, अयोध्या, सुल्तानपुर और उन्नाव में ही हैं.

ग्रीन गैस लिमिटेड कंपनी के बारे में जानिए

ग्रीन गैस लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है. इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2005 को शहरों में गैस पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी. शुरुआत में कंपनी को लखनऊ और आगरा में सीएनजी नेटवर्क लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन बाद में पीएनजीआरबी की 9वें राउंड की बोली में कंपनी को नए क्षेत्रों अयोध्या, सुल्तानपुर और उन्नाव जिले में भी काम करने की अनुमति मिल गई.

यह भी पढ़ें- शराब हुई महंगी, 1 नवंबर से हर बोतल पर देने होंगे 10 रुपए ज्यादा

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 12:01 AM (IST)
Tags :
CNG CNG Price Hike GGL
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