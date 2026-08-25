1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत

आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास सीएनजी कार है. वैसे भी पेट्रोल- डीजल के मुकाबले सीएनजी को अक्सर किफायती ऑप्शन माना जाता है. अगर आपके पास भी सीएनजी कार है तो यहां से आप 25 अगस्त 2026 की सीएनजी की रेट लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज इसकी कीमत में कितने बदलाव हुए हैं. यहां राज्य के अनुसार पूरे दाम बताए गए हैं.

25 अगस्त 2026, सीएनजी के भाव-

दिल्ली- 83.09 रुपए प्रति किलो

नोएडा- 91.7 रुपए प्रति किलो

गुड़गांव- 88.12 प्रति किलो

मुंबई- 86 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 99.5 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 97 रुपए प्रति किलो

बेंगलुरु- 97 रुपए प्रति किलो

बिहार- 93 रुपए प्रति किलो

हैदराबाद- 109 रुपए प्रति किलो

अहमदाबाद- 94.02 रुपए प्रति किलो

पुणे- 97.5 रुपए प्रति किलो

लखनऊ- 99.5 रुपए प्रति किलो

जयपुर- 96.5 रुपए प्रति किलो

आंध्र प्रदेश- 94.5 रुपए प्रति किलो

असम- 91 रुपए प्रति किलो

चंडीगढ़- 99.9 रुपए प्रति किलो

गुजरात- 94.02 रुपए प्रति किलो

हरियाणा- 94.95 रुपए प्रति किलो

हिमाचल प्रदेश- 100.99 रुपए प्रति किलो

पंजाब- 91.33 रुपए प्रति किलो

राजस्थान- 92.44 रुपए प्रति किलो

उत्तर प्रदेश- 99.5 रुपए प्रति किलो

पश्चिम बंगाल- 104.49 रुपए प्रति किलो

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कितने बार बढ़े सीएनजी के दाम?

सीएनजी के दाम में 15 मई को 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद 18 मई के दिन 1 रुपया बढ़ा था और फिर 23 मई के दिन 1 रुपया दाम और बढ़ गया. इसके बाद 26 मई के दिन कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. मई के बाद कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.

सीएनजी भरवाते हुए किस बात का रखें ध्यान?

गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय इंजन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा गाड़ी में बैठे लोगों को भी सीएनजी भरवाते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए.