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हिंदी न्यूज़बिजनेसकाम पर निकलने से पहले चेक करें आज कितनी है CNG की कीमत, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

काम पर निकलने से पहले चेक करें आज कितनी है CNG की कीमत, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

CNG Rate Today: डायनामिक प्राइसिंग की वजह से सीएनजी की कीमतें हर रोज सुबह छह बजे अपडेट होती हैं. इसकी जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि बजट पर इसका असर पड़ता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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CNG Rate Today on April 27: पेट्रोल-डीजल की ही तरह देश में CNG 'कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस' (Compressed Natural Gas) की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. मीथेन गैस से बनने वाले CNG का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कारों, ऑटो, बसों में ईंधन के रूप में किया जाता है.

पेट्रोल और डीजल के मुकाबले यह बेहतर माइलेज देती है और सस्ती भी पड़ती है इसलिए लोग अब इसे अपनी गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं. CNG की एक और खासियत यह है कि यह पेट्रोल-डीजल के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है इसलिए इसे 'ग्रीन फ्यूल' भी कहा जाता है. 

आज कितनी है CNG की कीमत?

शहर सीएनजी की कीमत 
दिल्ली 77.09 रुपये
मुंबई 80.50 रुपये
कोलकाता 93.50 रुपये
चेन्नई 91.50 रुपये
बेंगलुरु 88.95 रुपये
विजयवाड़ा 94.00 रुपये  
गांधीनगर 82.16 रुपये
ग्वालियर 95.00 रुपये
उज्जैन 95.00 रुपये

कहां चेक करें रेट? 

बता दें कि स्थानीय करों (VAT) और परिवहन लागत के कारण एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है. हर रोज कीमतों की सही जानकारी के लिए आप Indian Oil के Fuel@IOC, Bharat Petroleum के Hello BPCL और Hindustan Petroleum के HP Pay ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इनमें लोकेशन ऑन करने के साथ ही आपको अपने पास के पेट्रोप पंप में CNG का रेट दिख जाएगा.

इसके अलावा, आप इन कंपनियों के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या टोल फ्री नंबर पर SMS भेजकर भी रेट का पता लगा सकते हैं. साथ ही आप इंटरनेट पर भी रेट सर्च कर सकते हैं.

कीमत की जानकारी होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिले. कीमतें बढ़ने की स्थिति में आपको टैंक फुल कराने का पर्याप्त समय मिले. साथ ही रोजाना कीमतें ट्रैक करते रहने से आप ट्रांसपोर्टेशन पर आ रहे अपने खर्च का रोजाना हिसाब रख सकते हैं. 

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Published at : 27 Apr 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
CNG CNG Price CNG Rate Today CNG Updated Rate
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