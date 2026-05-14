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हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price Hike: महाराष्ट्र में बढ़ी CNG की कीमत, जानें एक झटके में कितना बढ़ गया रेट?

CNG Price Hike: महाराष्ट्र में बढ़ी CNG की कीमत, जानें एक झटके में कितना बढ़ गया रेट?

CNG Price: महाराष्ट्र में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाते हुए अब 84 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई हैं. इससे अब मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बढ़ने की संभावनाएं हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 14 May 2026 10:28 AM (IST)
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  • Mahanagar Gas ने MMR में CNG ₹2/किलो बढ़ाई.
  • मुंबई, ठाणे में CNG ₹84/किलो प्रभावी हुई.
  • वैश्विक तेल दाम और रुपए की गिरावट कारण.
  • ऑटो-टैक्सी चालकों ने किराए में ₹1 वृद्धि मांगी.

CNG Price Hike in Maharashtra: महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी हैं, जिससे 14 मई से रिटेल स्तर पर इसकी कीमतें 84 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. यह नई कीमत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और MMR के आस-पास के इलाकों में लागू होगी. इससे पहले CNG की कीमत 82 रुपये प्रति किलोग्राम थी. नई दरें 14 मई, 2026 से की मध्य रात्रि से लागू हो चुकी हैं. 

अब क्या है नया रेट?

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में अब सीएनजी का नया रेट 84 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो पहले 82 रुपये प्रति किलो था. वहीं, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकन, तलेगांव और हिंजेवाड़ी में सीएनजी की नई कीमत अब 92.25 रुपये प्रति किलो हो गई है. 

क्यों एकाएक बढ़ीं कीमतें?

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से महंगी गैस आयात करने की वजह से लागत बढ़ गई है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट ने गैस आयात को और महंगा कर दिया है इसलिए कीमतें बढ़ाकर इसे बैलेंस करने का काम किया गया. 

आम जनता पर असर

इस बढ़ोतरी से मुंबई महानगर क्षेत्र में CNG का इस्तेमाल करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों के लिए ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने की उम्मीद है. MGL के मुताबिक, MMR में करीब 12.8 लाख गाड़ियां CNG पर चलती हैं. इनमें लगभग 4,70,000 ऑटोरिक्शा, 1,60,000 से ज्यादा टैक्सियां ​​और 5,00,000 से ज्यादा प्राइवेट कारें शामिल हैं.

बढ़ोतरी के बाद ऑटोरिक्शा यूनियनों ने किराए में बदलाव की मांग की. यूनियनों ने बेस किराए में कम से कम 1 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है, यह कहते हुए कि बार-बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से ड्राइवरों की कमाई पर असर पड़ रहा है.

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Published at : 14 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
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