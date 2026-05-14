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संकट के बीच एक और झटका! महाराष्ट्र में बढ़े CNG के दाम, जानें कितनी बढ़ी कीमत?
महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल के कारण गैस वितरण कंपनियों ने यह कदम उठाया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL