हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price Hike: महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट

CNG Price Hike: महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट

CNG Latest Rate Today: पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ आज सरकार ने सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी है. कल महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई व इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी की 2 रुपये कीमत बढ़ाई थी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 15 May 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरान युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट से सीएनजी महंगी हुई.
  • प्रमुख शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि.
  • सीएनजी महंगी होने से ऑटो, टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट महंगा.
  • आम आदमी की जेब पर माल ढुलाई और खाने-पीने की वस्तुओं का बोझ.

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ आज CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. ईरान में छिड़ी जंग, वैश्विक ऊर्जा संकट और इससे सप्लाई में आ रही रुकावटों के चलते देश की प्रमुख गैस वितरण कंपनियों में आज सीएनजी के रेट बढ़ा दिए. आइए देखते हैं कीमत में हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आज देश के तमाम हिस्सों में सीएनजी की नई कीमत क्या है:-

आज सीएनजी की लेटेस्ट कीमत

शहर संशोधित दरें (प्रति किलो)
दिल्ली 79.09 रुपये
नोएडा  87.70 रुपये
गाजियाबाद  87.70 रुपये
मुजफ्फरनगर  87.58 रुपये
मेरठ 87.58 रुपये
शामली 87.58 रुपये
गुरुग्राम  84.12 रुपये
रेवाड़ी 83.70 रुपये
करनाल 83.43 रुपये
कैथल 84.43 रुपये
कानपुर 90.42 रुपये
हमीरपुर 90.42 रुपये
फतेहपुर  90.42 रुपये
अजमेर 88.44 रुपये
पाली 88.44 रुपये
राजसमंद  88.44 रुपये
महोबा 85.42 रुपये
बांदा 85.42 रुपये
चित्रकूट 85.42 रुपये
हापुड़ 88.70 रुपये
गौतम बुद्ध नगर 87.70 रुपये
ग्रेटर नोएडा 87.70 रुपये

कल महाराष्ट्र में बढ़ी थी कीमत

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी. यह नई दरें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली और रायगढ़ जिले के सभी MGL ऑपरेटरों पर समान रूप से प्रभावी है.  

सीएनजी महंगी होने का असर

  • सीएनजी महंगी होते ही ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ जाता है. शहरों में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में अब पहले के मुकाबले अधिक खर्च आएगा.
  • ऐप-बेस्ड कैप कंपनियां ईंधन की बढ़ती लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती है, जिससे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी होती है. 
  • शहरों में अधिकतर सरकारी बसें सीएनजी से ही चलती हैं. ऐसे में सीएनजी की कीमत बढ़ेगी, तो इनका भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जिसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा. 
  • लोकल ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो मंडियों से शहर के अलग-अलग हिस्सों में दुकानों तक फल-सब्जियों और दूध पहुंचाने का खर्च भी बढ़ेगा, जो अधिकतर छोटा हाथी या महिंद्रा पिकअप वैन जैसे कमर्शियल गाड़ियों से पहुंचाए जाते हैं और सीएनजी पर चलते हैं. 
  • माल ढुलाई पर ज्यादा खर्च आएगा, तो दुकानदार इसका बोझ ग्राहकों पर डालेंगे. ऐसे में रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी.

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की आज से बढ़ा दी गई कीमत, जानें पटना से जयपुर तक के रेट 

Published at : 15 May 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
CNG CNG Price Hike CNG Latest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
CNG Price Hike: महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट
महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट
बिजनेस
Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही बढ़ेगी महंगाई, दूध-सब्जी से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक पड़ेगा असर
पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही बढ़ेगी महंगाई, दूध-सब्जी से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक पड़ेगा असर
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की आज से बढ़ा दी गई कीमत, जानें पटना से जयपुर तक के रेट
पेट्रोल-डीजल की आज से बढ़ा दी गई कीमत, जानें पटना से जयपुर तक के रेट
बिजनेस
CNG Price: दिल्ली-NCR में सीएनजी का बढ़ा दाम, जानें कितने रुपए हुई महंगी, फटाफट चक करें रेट
CNG Price: दिल्ली-NCR में सीएनजी का बढ़ा दाम, जानें कितने रुपए हुई महंगी, फटाफट चक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
चीन को डर दिखाकर हॉर्मुज में घसीट रहा अमेरिका, मार्को रूबियो ईरान से बोले- 'हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार
विश्व
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आज से 5 देशों के दौरे पर PM मोदी, सबसे पहले क्यों जा रहे हैं UAE, आखिर में जाएंगे इटली
आईपीएल 2026
IPL Playoffs Qualification Scenarios: मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
मुंबई से हारने के बाद पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लगा झटका, 5 पॉइंट्स में समझिए प्लेऑफ का गणित
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इंडिया
Russia-UAE On UP Death: UP में हुईं 111 मौतों से 'बेस्ट फ्रेंड' रूस परेशान, पुतिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, UAE ने भी भेजा मैसेज
UP में हुईं 111 मौतों से 'बेस्ट फ्रेंड' रूस परेशान, पुतिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, UAE ने भी भेजा मैसेज
जनरल नॉलेज
Gold Purchase Limit: एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
एक बार में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं भारतीय, क्या इसकी भी है कोई लिमिट?
नौकरी
Indian Army TES 56 Entry 2026: जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
जेईई के बाद वर्दी का रास्ता, इंडियन आर्मी TES 56 से बनें अधिकारी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget