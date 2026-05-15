CNG Price Hike: महंगाई की एक और मार! 2 रुपये महंगी हुई सीएनजी, जानें अलग-अलग शहरों में रेट
CNG Latest Rate Today: पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ आज सरकार ने सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी है. कल महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई व इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी की 2 रुपये कीमत बढ़ाई थी.
- ईरान युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट से सीएनजी महंगी हुई.
- प्रमुख शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि.
- सीएनजी महंगी होने से ऑटो, टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट महंगा.
- आम आदमी की जेब पर माल ढुलाई और खाने-पीने की वस्तुओं का बोझ.
CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों के साथ आज CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. ईरान में छिड़ी जंग, वैश्विक ऊर्जा संकट और इससे सप्लाई में आ रही रुकावटों के चलते देश की प्रमुख गैस वितरण कंपनियों में आज सीएनजी के रेट बढ़ा दिए. आइए देखते हैं कीमत में हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आज देश के तमाम हिस्सों में सीएनजी की नई कीमत क्या है:-
आज सीएनजी की लेटेस्ट कीमत
|शहर
|संशोधित दरें (प्रति किलो)
|दिल्ली
|79.09 रुपये
|नोएडा
|87.70 रुपये
|गाजियाबाद
|87.70 रुपये
|मुजफ्फरनगर
|87.58 रुपये
|मेरठ
|87.58 रुपये
|शामली
|87.58 रुपये
|गुरुग्राम
|84.12 रुपये
|रेवाड़ी
|83.70 रुपये
|करनाल
|83.43 रुपये
|कैथल
|84.43 रुपये
|कानपुर
|90.42 रुपये
|हमीरपुर
|90.42 रुपये
|फतेहपुर
|90.42 रुपये
|अजमेर
|88.44 रुपये
|पाली
|88.44 रुपये
|राजसमंद
|88.44 रुपये
|महोबा
|85.42 रुपये
|बांदा
|85.42 रुपये
|चित्रकूट
|85.42 रुपये
|हापुड़
|88.70 रुपये
|गौतम बुद्ध नगर
|87.70 रुपये
|ग्रेटर नोएडा
|87.70 रुपये
कल महाराष्ट्र में बढ़ी थी कीमत
महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी. यह नई दरें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली और रायगढ़ जिले के सभी MGL ऑपरेटरों पर समान रूप से प्रभावी है.
सीएनजी महंगी होने का असर
- सीएनजी महंगी होते ही ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ जाता है. शहरों में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में अब पहले के मुकाबले अधिक खर्च आएगा.
- ऐप-बेस्ड कैप कंपनियां ईंधन की बढ़ती लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती है, जिससे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी होती है.
- शहरों में अधिकतर सरकारी बसें सीएनजी से ही चलती हैं. ऐसे में सीएनजी की कीमत बढ़ेगी, तो इनका भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जिसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा.
- लोकल ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो मंडियों से शहर के अलग-अलग हिस्सों में दुकानों तक फल-सब्जियों और दूध पहुंचाने का खर्च भी बढ़ेगा, जो अधिकतर छोटा हाथी या महिंद्रा पिकअप वैन जैसे कमर्शियल गाड़ियों से पहुंचाए जाते हैं और सीएनजी पर चलते हैं.
- माल ढुलाई पर ज्यादा खर्च आएगा, तो दुकानदार इसका बोझ ग्राहकों पर डालेंगे. ऐसे में रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी.
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Source: IOCL