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हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम

बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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1 अक्टूबर यानी आज से एलपीजी सिलेंडर के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी एक रुपया महंगी हुई है. दाम बढ़ने के बाद अब एक किलो सीएनजी की कीमत 89 रुपए हो गई है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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