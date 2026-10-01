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बड़ी खबर: LPG सिलेंडर के बाद CNG भी महंगी, जानें कितने रुपए बढ़े दाम
1 अक्टूबर यानी आज से एलपीजी सिलेंडर के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी एक रुपया महंगी हुई है. दाम बढ़ने के बाद अब एक किलो सीएनजी की कीमत 89 रुपए हो गई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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