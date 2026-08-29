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हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price: पिछले 4 महीनों में करीब 10 रुपए महंगी हुई गैस, आज 5वीं बार बढ़े दाम

CNG Price: पिछले 4 महीनों में करीब 10 रुपए महंगी हुई गैस, आज 5वीं बार बढ़े दाम

दिल्ली-एनसीआर में एक बार पांचवीं बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं. आज से पहले मई में सीएनजी की कीमतों में चार बार वृद्धि हुई थी. इस साल अब तक सीएनजी 9 रुपए 89 पैसे महंगी हुई है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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CNG Rate: ईरान और अमेरिका के युद्ध ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है. जब से दोनों देशों को बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से भारत में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है. कभी पेट्रोल-डीजल महंगा तभी कभी एलपीजी. आज एक बार फिर आईजीएल ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं. दिल्ली में सीएनजी 3 रुपए 89 पैसे महंगी हो गई है.

यह इस साल पहली बार नहीं है, जब दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़े हो. बड़ी बात यह है कि पिछले चार महीनों के भीतर सीएनजी करीब 10 रुपए महंगी हुई है. पिछले चार महीनों में दिल्ली-एनसीआर में पांच बार सीएनजी के दामों में बढोतरी हुई है. 

युद्ध के बाद पहली बार सीएनजी के दाम 15 मई को बढ़े थे, जब आईजीएल ने 2 रुपए की बढोतरी का ऐलान किया था. इसके बाद 17 मई, 23 मई और 26 मई को भी आईजीएल ने धीरे-धीरे करके सीएनजी महंगी कर दी थी. 17 से 26 मई यानी 10 दिनों के भीतर आईजीएल ने सीएनजी पर 6 रुपए बढ़ा दिए थे.

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तारीख बढ़ोतरी की राशि
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में भाव
15 मई 2026 2 रुपए 79.09 रुपए किलो
17 मई 2026 1 रुपए 80.09 रुपए किलो
23 मई 2026 1 रुपए 81.09 रुपए किलो
26 मई 2026 2 रुपए 83.09 रुपए किलो

अब एक बार फिर लगा फटका

मई के बाद आईजीएल ने अब सीधे 29 अगस्त यानी आज सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन इस बार फटका भारी लगा है. आज दिल्ली एनसीआर में दाम 3 रुपए 89 पैसे बढ़े हैं. यानी एक बार में इतने दाम इस साल कभी नहीं बढ़े थे. अब दिल्ली एनसीआर में एक किलो सीएनजी की कीमत 86 रुपए 98 पैसे है. कुल मिलाकर इस साल सीएनजी की कीमत 9.89 रुपए बढ़ी है.

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यहां देखें किस शहर में अब क्या हैं दाम

शहर / क्षेत्र
सीएनजी दर (प्रति किग्रा)
दिल्ली (एनसीटी) 86.98 रुपए
नोएडा 95.59 रुपए
ग्रेटर नोएडा 95.59 रुपए
गौतम बुद्ध नगर 95.59 रुपए
गाजियाबाद 95.59 रुपए
हापुड़ 96.59 रुपए
मेरठ 95.47 रुपए
मुजफ्फरनगर 95.47 रुपए
शामली 95.47 रुपए
गुरुग्राम 92.01 रुपए
रेवाड़ी 91.59 रुपए
करनाल 91.32 रुपए
कैथल 92.32 रुपए
कानपुर 98.31 रुपए
हमीरपुर 98.31 रुपए
फतेहपुर 98.31 रुपए
महोबा 93.31 रुपए
बांदा 93.31 रुपए
चित्रकूट 93.31 रुपए
अजमेर 96.33 रुपए
पाली 96.33 रुपए
राजसमंद 96.33 रुपए

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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