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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीन लाएगा कच्चे तेल की कीमतों में उबाल! ड्रैगन चल रहा ऐसी चाल, ईरान के जरिए भर रहा तिजोरी

चीन लाएगा कच्चे तेल की कीमतों में उबाल! ड्रैगन चल रहा ऐसी चाल, ईरान के जरिए भर रहा तिजोरी

चीन अभी चुपचाप अपनी तेल की तिजोरी भर रहा है और अगर उसने खरीदारी और तेज की तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है. ऐसे में भारत समेत कई देशों की नजर चीन की अगली चाल पर टिकी हुई है.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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इस समय दुनियाभर की नजर कच्चे तेल की कीमतों पर है. इसी बीच चीन को लेकर एक एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आने वाले दिनों में तेल के दाम बढ़ा सकती है. बताया जा रहा है कि चीन ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और अपने भंडार भर रहा है. अगर ये खरीदारी और बढ़ती है तो दुनियाभर में तेल महंगे हो सकते हैं. इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा.

आखिर चीन क्या कर रहा है?

चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कई देशों से तेल खरीदता है. फिलहाल चीन ईरान से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपने स्टॉक बढ़ाने में जुटा हुआ है. ऐसा कह सकते हैं कि चीन भविष्य में किसी सप्लाई संकट या कीमतों में उछाल की आशंका को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर रहा है.

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तेल के दाम क्यों बढ़ सकते हैं?

सीधी सी बात है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार ज्यादा तेल खरीदेगा तो मांग बढ़ेगी. मांग बढ़ने पर कीमतें भी ऊपर जाती हैं. अगर चीन बड़े पैमाने पर तेल खरीदना जारी रखता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है.

भारत को क्यों करनी चाहिए चिंता?

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है. ऐसे में जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, उसका असर भारत पर भी पड़ता है. तेल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, माल ढुलाई महंगी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और सरकार का आयात बिल बढ़ सकता है. 

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हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली थी. लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर चीन ने खरीदारी बढ़ा दी तो यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती.

क्या पेट्रोल-डीजल तुरंत महंगे हो जाएंगे?

फिलहाल ऐसा नहीं है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करते हैं. सरकार की टैक्स नीति, रुपये की कीमत और तेल कंपनियों की रणनीति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है. लेकिन अगर लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहता है तो इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Business News Crude Oil Iran War
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