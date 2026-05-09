दिल्ली में यहां मिलते हैं सबसे सस्ते जूते, एक नहीं 14 बाजारों की है लिस्ट, ब्रांडेड भी मिलेंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महावीरपुर, पालिका बाजार, राजौरी गार्डन में फैक्ट्री आउटलेट और कैजुअल जूते मिलते हैं।

Cheapest Shoes in Delhi Markets: जूते खरीदने हैं लेकिन आपका बजट कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं, जहां कम कीमत में अच्छे और स्टाइलिश जूते-चप्पल आसानी से मिल जाते हैं. सबसे खास बात तो यह है कि चाहे आपको एथनिक फुटवियर चाहिए, स्पोर्ट्स शूज, फर्स्ट कॉपी स्नीकर्स या ब्रांडेड आउटलेट्स सब कुछ बजट में मिलेगा. अब जानते हैं दिल्ली के कुछ बेहतरीन फुटवियर मार्केट्स के बारे में. इस लिस्ट में एक नहीं, बल्कि 14 मार्केट शामिल है.

1. Janpath Market

अगर आपको जूतियां, कोल्हापुरी और एथनिक फुटवियर ज्यादा पसंद है तो जनपथ मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है.

यहां आपको सिल्प-ऑन सैंडल

लेदर फुटवियर

एथनिक जूतियां काफी कम दाम में मिल जाएगी.

इसकी कीमत 100 रुपये से शुरू होती है.

नजदीकी मेट्रो- Delhi Metro राजीव चौक

समय- 11 AM – 9 PM

2. Majnu Ka Tila

वहीं अगर आपको ट्रेंडी स्नीकर्स पसंद हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.

यहां आपको मिलेंगे सफेद स्नीकर्स

फर्स्ट कॉपी फुटवियर

बूट्स और हील्स

कीमत- 850 रुपये से शुरू होती है.

नजदीकी मेट्रो- विधान सभा

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3. Karol Bagh

यह मार्केट सिर्फ शादी की शॉपिंग के लिए फेमस नहीं है, बल्कि फुटवियर के लिए भी काफी फेमस है.

यहां आपको जूतियां

कोल्हापुरी

फॉर्मल शूज़

महिलाओं के सैंडल मिलेंगे.

कीमत- 400 रुपये से शुरू होगी.

4. Chor Bazaar

ये दिल्ली सबसे फेमस मार्केट है. अगर आपको कम दाम में ब्रांडेड लुक वाले जूते चाहिए तो यह मार्केट आपके लिए बेस्ट है.

यहां आपको मिलेंगे Woodland

Clarks

Steve Madden

Zara जैसे ब्रांड्स के जूते बेहद कम कीमत पर.

कीमत- 500 रुपये से शुरू

लेकिन ध्यान रहे ये मार्केट केवल रविवार को खुलता है.

5. Paharganj Market

पहाड़गंज मार्केट लेदर फुटवेयर के लिए फेमस है.

यहां मिलती है पंजाबी जूतियां

कोल्हापुरी

लेदर सैंडल

कस्टमाइज्ड फुटवियर

कीमत- 300 रुपये से शुरू

6. Sarojini Nagar Market

ये मार्केट लड़कियों के बीच काफी चर्चित है. अगर आपको स्टाइलिश और ट्रेंडी फुटवियर चाहिए तो यहां जरूर जाएं.

यहां मिलते हैं बूट्स

बैलेरीना

वेजेज

स्नीकर्स

कीमत- 300 रुपये से शुरू होगी.

7. Sadar Bazaar

सर्दियों के बूट्स और सिंपल फुटवियर के लिए अच्छा ऑप्शन.

कीमत- 1000 रुपये से शुरू

8. Mahipalpur फैक्ट्री आउटलेट्स

अगर ब्रांडेड जूते सस्ते में खरीदने हैं तो यहां जाएं.

यहां मिलते हैं Adidas

Nike

Puma

Reebok

MRP से 30-40 प्रतिशत कम में.

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9. Palika Bazaar

ये मार्केट कम बजट में स्नीकर्स और कैजुअल शूज के लिए बेस्ट है.

कीमत- 300 रुपये से शुरू होगी.

यहां मोलभाव जरूर करें.

10. Rajouri Garden

यहां आपको मिलेंगे फ्लैट्स

हील्स

फॉर्मल शूज़

ट्रेंडी फुटवियर

कीमत- 300 रुपये से शुरू

11. Humayunpur

अगर chunky sneakers पसंद हैं तो यह जगह आपके लिए है.

यहां फर्स्ट कॉपी स्नीकर्स काफी मशहूर हैं.

कीमत- 1000 रुपये से शुरू होगी.

12. Monastery Market

स्पोर्ट्स शूज़ के लिए बढ़िया जगह है.

कीमत- 500 रुपये से शुरू होगी.

13. Kolhapur Road

कमला नगर का यह मार्केट सस्ते जूते-चप्पलों के लिए जाना जाता है.

यहां आपको मिलेगी हील्स

जूतियां

बैलेरीना

कीमत- 500 रुपये से शुरू होगी.

14. South Extension

वहीं अगर आपको थोड़ी प्रीमियम शॉपिंग करनी पसंद है तो आप यहां जा सकते हैं. यहां आपको मिलेंगे

Bata

Crocs

Metro Shoes

कीमत- 1200 रुपये से शुरू होगी.

शॉपिंग करते समय ध्यान रखें जरूरी बातें