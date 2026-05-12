हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसCheapest Lehenga Markets: 10 से 15 हजार में खरीदें शादी का लहंगा, जानें दिल्ली में कहां लगते हैं ये सस्ते 'वेडिंग बाजार'

Cheapest Lehenga Markets: 10 से 15 हजार में खरीदें शादी का लहंगा, जानें दिल्ली में कहां लगते हैं ये सस्ते 'वेडिंग बाजार'

Bridal Lehenga Under Budget: बजट कम है और शादी के लिए लहंगा ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहां खत्म होती है. दिल्ली में कुछ ऐसे बाजार हैं, जहां आप मात्र 5000 में भी शादी का लहंगा खरीद सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 12 May 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राजौरी गार्डन में भी खूबसूरत और बजट-फ्रेंडली वेडिंग लहंगे उपलब्ध।

Bridal Lehenga Under Budget: वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है और जिन लड़कियों की शादी इस साल या अगले साल में होनी है, वो लहंगे की तलाश में लग चुकी हैं. दिल्ली में तो एक से बढ़कर एक डिजाइनर लहंगा मिलता है. हालांकि, ज्यादातर लड़कियों को सिर्फ चांदनी चौक का नाम ही पता है. लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस शहर में चांदनी चौक के अलावा भी कई सारे अफॉर्डेबल बाजार हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो.

यहां हम आपको दिल्ली के एक से बढ़कर एक सस्ते और डिजाइनर लहंगों के मार्केट के बारे में बता रहे हैं. इन्हें दिल्लीवाले 'वेडिंग बाजार' भी कहते हैं. इन बाजारों की खासियत है कि यहां 5000 से लेकर 15000 तक के लहंगे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. ये बाजार ब्राइडल और नॉन ब्राइडल लहंगा, दोनों के लिए बेस्ट हैं. तो चलिए देखते हैं दिल्ली के सस्ते लहंगा मार्केट की लिस्ट- 

लाजपत नगर मार्केट

लाजपत नगर, साउथ दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट में से एक है. यहां लड़कियों के लिए काफी कुछ मिलता है, जैसे फुटवियर, ड्रेसेस, जूलरी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाजपत मार्केट में ब्राउडल लहंगे भी बड़े सस्ते मिलते हैं. यहां से आप अपनी शादी के लिए रेड से लेकर पेस्टल तक, हर तरह के लहंगे खरीद सकते हैं. लाजपत नगर मार्केट में जाने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मार्केट का अपना मेट्रो स्टेशन, 'लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन' है. ये दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट - राजा नाहर सिंह) और पिंक लाइन (मजलिस पार्क - शिव विहार) का एक इंटरचेंज स्टेशन है. 

पीएम मोदी की अपील: वजह नहीं अब आंकड़ों से समझिए सरकार ने क्यों सोना और पेट्रोल-डीजल खरीदने से किया मना

करोल बाग 

जिस तरह साउथ दिल्ली में लाजपत फेमस है वैसे ही ईस्ट दिल्ली में करोल बाग मार्केट काफी मशहूर है. इस मार्केट में 10000 से 2000 रुपये के बीच भी काफी अच्छे लहंगे मिल जाते हैं. जब शादी की बात आती है तो शॉपिंग के लिए लड़कियां चांदनी चौक के बाद करोल बाग मार्केट को ही याद करती हैं. करोल बाग का मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन में है, जो गफ्फार मार्केट और अजमल खान रोड के भी सीधा कनेक्ट होता है. करोल बाग मेट्रो स्टेशन झंडेवाला और राजेंद्र प्लेक के बीच में है. 

साउथ एक्सटेंशन 

अगर आपको भी 'करीना कपूर वाला डिजाइनर लहंगा' पहनकर ही शादी करनी है तो साउथ एक्सटेंशन आपके लिए बेस्ट है. साउथ एक्सटेंशन में आपको मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार, तरुण तहलानी जैसे कई सारे डिजाइनर का लहंगा मिल जाता है, जो आपकी जेब भी नहीं खाली करता है. यहां मिलने वाले लहंगे वैसे तो 2 लाख के भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जिसमें डिजाइनर लहंगे भी 25 से 30 हजार तक मिल सकते हैं. साउथ एक्सटेंशन जाना हो तो जान लें कि ये पिंक लाइन में है. 

राजौरी गार्डन

बेहद कम लोग जानते हैं कि राजौरी गार्डन मार्केट का वेडिंग कलेक्शन काफी रिच और रॉयल है. यहां पर शादी के लहंगे हर रंग और हर डिजाइन के मिल जाते हैं. साथ ही आपको मैचिंग जूलरी, बैग के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. राजौरी गार्डन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन के बीच स्थित एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है. बात करें, यहां के लहंगे की तो यहां पर काफी खूबसूरत और बजट फ्रेंडली ऑप्शन्स हैं. जिन्हें नॉन ब्राइडल लहंगा चाहिए है, वो लड़कियां भी इस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकती हैं.

भारत या पाकिस्तान, गोल्ड रिजर्व के मामले में कौनसा देश है आगे? चौंका देंगे आंकड़े

Published at : 12 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Market Shopping Wedding DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Cheapest Lehenga Markets: 10 से 15 हजार में खरीदें शादी का लहंगा, जानें दिल्ली में कहां लगते हैं ये सस्ते 'वेडिंग बाजार'
10 से 15 हजार में खरीदें शादी का लहंगा, जानें दिल्ली में कहां लगते हैं ये सस्ते 'वेडिंग बाजार'
बिजनेस
Gold Reserve News: भारत या पाकिस्तान, गोल्ड रिजर्व के मामले में कौनसा देश है आगे? चौंका देंगे आंकड़े
Gold Reserve News: भारत या पाकिस्तान, गोल्ड रिजर्व के मामले में कौनसा देश है आगे? चौंका देंगे आंकड़े
बिजनेस
8th Pay Commission: रेलवे यूनियन ने कहा- DA-HRA कैलकुलेश को सुधारें, सरकार के सामने रखी बड़ी मांग
रेलवे यूनियन ने कहा- DA-HRA कैलकुलेश को सुधारें, सरकार के सामने रखी बड़ी मांग
बिजनेस
पीएम मोदी की अपील: वजह नहीं अब आंकड़ों से समझिए सरकार ने क्यों सोना और पेट्रोल-डीजल खरीदने से किया मना
पीएम मोदी की अपील: वजह नहीं अब आंकड़ों से समझिए सरकार ने क्यों सोना और पेट्रोल-डीजल खरीदने से किया मना
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
शिंदे गुट के नेता का बड़ा बयान, 'जब से PM मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पूरा...'
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget