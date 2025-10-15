पानी में गए 15 लाख, टेलीग्राम पर आए एक मैसेज ने किया बर्बाद; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Online Investment Scam: इंसान को कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर ही लेना चाहिए. अकसर बाहर से आकर्षक लगने वाली किसी चीज के झांसे में आकर हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जिससे बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं. चंडीगढ़ के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे एक इंवेस्टमेंट स्कीम में 15 लाख रुपये की चपत लगी.

चंडीगढ़ का है मामला

सेक्टर 14 के रहने वाले भानु पहली बार इस स्कीम का पता 3 जून को प्रशांत श्री नाम के एक व्यक्ति से टेलीग्राम के जरिए लगा. उसने दावा किया कि वह उसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से पैसा कमाने में मदद कर सकता है, जहां 10,999 रुपये की शुरुआती जमा राशि पर उसे 3,000 से 5,000 रुपये का रिटर्न रोज के हिसाब से मिलेगा.

धीरे-धीरे बढ़ता गया भरोसा

इस लुभावने ऑफर के बारे में सुनकर भानु खुद को रोक न सका. उसने झटपट से पैसे ट्रांसफर कर दिए. हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उसे फौरन 15,000 रुपये का मुनाफा वापस मिल गया. उसे लगा कि स्कीम में तो दम है. अब वह बार-बार पैसे लगाता रहा क्योंकि उसे भरोसा हो चुका था.

अगले कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा और भानु ने लेनदेन के जरिए 15.17 लाख रुपये जमा कर दिए, लेकिन अब जब मुनाफा मिलने की बारी आई तो कहानी पलट गई.

ऐसे हुआ फ्रॉड होने का एहसास

भानु ने पैसे वापस मांगे, तो उससे 'वेरिफिकेशन फीस' के नाम पर 2.44 लाख रुपये लिए गए. भानु ने ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि उसे लगा कि अभी उसे काफी बड़ी रकम मिलने वाली है इसलिए उसने पैसे चुका दिए. लेकिन इस बार भी जब पैसे नहीं आए तो भानु को लगने लगा कि दाल में कुछ काला है. जिन ऐप्स और लिंक्स पर पहले शानदार रिटर्न दिखाया जाता था, वे सब नकली निकले.

भानु को जब लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसने सेक्टर 17 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल, धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट्स का पता लगाया जा रहा है. गुनेहगारों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है.

