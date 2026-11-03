मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, संपत्ति में बंपर उछाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom झांग यिमिंग को पीछे छोड़ 22वें स्थान पर पहुंचे।

अक्सर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है, लेकिन इसका असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, बल्कि उनके मालिकों की संपत्ति पर भी पड़ता है. ऐसा ही कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ हुआ है. कंपनी के शेयरों में आई तेजी से उनकी दौलत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद वह एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं.

फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी की संपत्ति 10. 5 प्रतिशत से बढ़कर 88.8 अरब डॉलर हो गई है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि संपत्ति में आई इस तेजी के पीछे कारण क्या है?

क्या कारण है?

मुकेश अंबानी की संपत्ति में आई बढ़ोतरी के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी को बड़ा कारण माना जा रहा है. कंपनी के शेयरों में आई तेजी का असर मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति पर भी पड़ा.

19 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ इजाफा

बता दें कि सोमवार को कंपनी के शेयर लगभग 12 प्रतिशत चढ़ गए. इससे रिलायंस की मार्केट वैल्यू में 19 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. अब सवाल ये है कि आखिर मुकेश अंबानी ने किसे पीछे छोड़ दिया है.

अंबानी ने किसे पीछे छोड़ा?

जानकारी के मुताबिक, मुकेश अंबानी ने बाइटडांस के सह-संस्थापक झांग यिमिंग को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही वह एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कितने स्थान पर हैं.

दुनिया के अमीरों में कितने नंबर पर हैं?

अगर बात करें कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कितने नंबर पर हैं तो फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

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