केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% होगा.

AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर यह 3% वृद्धि तय.

सरकार द्वारा अक्टूबर 2026 में इसकी घोषणा संभावित है.

बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर सैलरी में एरियर सहित मिलेगा.

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग की चल रही तैयारियों के बीच जुलाई 2026 में DA में बढ़ोतरी से मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में और इजाफा होगा.

DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?

श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, जिससे यह मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में कैबिनेट बैठक के दौरान डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे यह पहले के 58% से बढ़कर 60% हो गई थी.

फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसी 60% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है. अब CCGEW जैसे कर्मचारी संघों को 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले बदलाव का इंतजार है. जून के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के अनुसार इस बार 3% की और वृद्धि होने का अनुमान है. यदि सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो यह दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी.

क्यों 3% हाइक की ही है उम्मीद?

सरकार साल में दो बार - जनवरी और जुलाई में - इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के पूरे साल के औसत डेटा के आधार पर DA में बदलाव करती है. श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी जून 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़े आते ही जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) संसोधन के लिए आवश्यक पिछले 12 महीनों (जुलाई 2025 से जून 2026) का पूरा डेटा साइकिल पूरा हो चुका है.

जुलाई 2025 से जून 2026 तक के CPI-IW आंकड़ों का 12 महीने का औसत 148.65 है. जब इस औसत को 7वें वेतन आयोग के तय फॉर्मूले में डाला जाता है, तो सटीक डीए का आंकड़ा 63.76% निकल कर आता है. चूंकि सरकार दशमलव को छोड़कर केवल पूर्ण संख्या को आधार मानती है, इसलिए तकनीकी गणना के अनुसार डीए में 3% की बढ़ोतरी तय होनी है, जिससे नया डीए 63% हो जाएगा.

कब तक होगा ऐलान?

जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान अक्टूबर 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर केंद्र सरकार दुर्गा पूजा, दशहरा या दीवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करती है इसलिए इस बार भी अक्टूबर में इसके बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

एक बार कैबिनेट की मुहर लग गई, तो वित्त मंत्रालय इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देगा. यह बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी में जुड़कर आ सकता है और इसमें जुलाई से सितंबर तक का पूरा 3 महीने का एरियर भी शामिल होगा.

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