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हिंदी न्यूज़बिजनेसकितना कमाती हैं सेलिब्रिटीज का डिवोर्स कराने वाली वकील? 45 मिनट का है इतना चार्ज, खुद बताया

कितना कमाती हैं सेलिब्रिटीज का डिवोर्स कराने वाली वकील? 45 मिनट का है इतना चार्ज, खुद बताया

Vandana Shah Fee: सेलिब्रिटी वकील वंदना शाह ने हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में अपनी फीस बताई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

By : सृष्टि | Updated at : 19 May 2026 01:33 PM (IST)
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Vandana Shah Fee: बॉलीवुड सितारे और बड़े- बड़े बिजनेसमैन के तलाक के मामले संभालने वाली मशहूर वकील वंदना शाह इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इस बार चर्चा में आने की वजह कोई केस नहीं बल्कि उनकी भारी- भरकम फीस है. हाल ही में उन्होंने खुद बताया कि आज वह सिर्फ 45 मिनट की कंसल्टेशन के लिए करीब 60 हजार रुपये चार्ज करती हैं.

कहां हुआ फीस का खुलासा?
बता दें कि The Crore Club पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान वंदना शाह ने खुद अपनी फीस और कमाई का खुलासा कर दिया. उनकी फीस सुनकर सोशल मीडिया पर भी लोग हैरान हैं. हर किसी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर एक वकील की सलाह इतनी महंगी कैसे हो सकती है. तो आइये जानते हैं क्या है इसका कारण.

750 रुपये से शुरू हुआ सफर
आज के समय में करोड़ों की फीस लेने वाली वंदना शाह का सफर इतना आसान नहीं था. उन्होंने पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनके करियर की शुरुआत मात्र 750 रुपये से हुई थी, यानी पहली कंसल्टेशन फीस बस 750 रुपये थी. वंदना शाह ने इसी पॉडकास्ट में ये भी बताया कि जिंदगी के मुश्किल दौर और अपने खुद के एक्सपीरिएंस ने ही उन्हें फैमिली और डिवोर्स लॉ का रास्ता दिखाया है. फिर काम करते- करते धीरे-धीरे उन्होंने हाई-प्रोफाइल केस मिलने लगे और उनकी पहचान सेलिब्रिटी डिवोर्स लॉयर के तौर पर बनने लगी. 

अचानक बढ़ गई फीस
वंदना शाह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने एक मीडिया कपल का डिवोर्स केस लिया था, जिसके लिए उन्हें करीब 35 हजार रुपये मिले थे. लेकिन असल में जिंदगी तब बदली जब उनके पास एक बॉलीवुड कपल का मामला पहुंचा. उस हाई-प्रोफाइल केस के बाद उनकी फीस ने लंबी छलांग लगाई और उनकी फीस लगभग 10 गुना बढ़ा दी यानी 35 हजार से फीस सीधा लाखों तक पहुंच गई. 

45 मिनट के 60 हजार रुपये
पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आज वह कितनी फीस लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि औसतन 45 मिनट की कंसल्टेशन के लिए करीब 60 हजार रुपये चार्ज करती हूं. यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सलाह लेने भी जाता है, तो उसे मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फीस केस की प्रकृति और क्लाइंट के हिसाब से बदलती रहती है. 

इतनी महंगी क्यों होती है सेलिब्रिटी वकील की फीस?

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक हाई-प्रोफाइल डिवोर्स केस सिर्फ अदालत की बहस तक सीमित नहीं होते. इनमें करोड़ों की संपत्ति, बिजनेस हिस्सेदारी, बच्चों की कस्टडी, प्राइवेसी और मीडिया मैनेजमेंट जैसे कई पहलू जुड़े होते हैं. ऐसे मामलों में अनुभवी वकीलों की मांग ज्यादा रहती है. यही वजह है कि बड़े शहरों में सीनियर डिवोर्स वकीलों की फीस आम वकीलों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है. 

रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश

वंदना शाह ने बातचीत में अपनी निवेश रणनीति पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा है. इसके अलावा वह रिलायंस जैसे बड़े शेयरों में निवेश करती हैं. उन्होंने कहा कि वह पेनी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करतीं. इससे साफ है कि वह सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि पैसे को संभालने में भी काफी समझदारी दिखाती हैं. उनकी फीस सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग- अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग इसे उनकी मेहनत और अनुभव की कीमत बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इतनी फीस आम लोगों की पहुंच से बाहर है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 May 2026 01:33 PM (IST)
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Podcast Divorce Business News Lawyer
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