CCI Report on Steel Price Collusion: कम्पीटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेएसडब्ल्यू स्टील, सरकारी कंपनी सेल (SAIL) और टाटा स्टील समेत कुल 28 स्टील कंपनियों ने आपसी सांठगांठ कर स्टील की कीमतें तय कीं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई हैं, जिसके चलते इनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भारी जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है.

शेयर बाजार में असर

रिपोर्ट सामने आने के बाद मंगलवार दोपहर स्टील कंपनियों के शेयरों में दबाव दिखा. सेल (SAIL) के शेयर एनएसई पर करीब 3% गिरकर 146.32 रुपये पर आ गए. जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर 1.26% टूटकर 1,171 रुपये पर कारोबार करते दिखे. टाटा स्टील पर असर अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन शेयर 0.39% की गिरावट के साथ 184.99 रुपये पर रहा (दोपहर 2:29 बजे).

सीसीआई की रिपोर्ट में कुल 56 वरिष्ठ अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं. इनमें जेएसडब्ल्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल, सेल के चार पूर्व चेयरपर्सन, और टाटा स्टील के सीईओ टी. वी. नरेंद्रन के नाम शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ये कथित गड़बड़ियां 2015 से 2023 के बीच अलग-अलग समय पर हुईं.

सीसीआई का यह आदेश 6 अक्टूबर (पिछले वर्ष) का है, लेकिन अब जाकर यह सार्वजनिक हुआ है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित दंड पर बाजार की नजर बनी हुई है.

56 अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप

गौरतलब है कि यह स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, जिसकी जांच वर्ष 2021 में शुरू हुई थी. उस समय कुछ बिल्डरों के एक समूह ने तमिलनाडु की एक स्टेट कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि नौ प्रमुख स्टील कंपनियां आपसी मिलीभगत कर जानबूझकर स्टील की आपूर्ति कम कर रही थीं, ताकि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो और कीमतों को बढ़ाया जा सके.

जांच आगे बढ़ने पर साल 2022 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि निगरानी एजेंसियों ने इस मामले में कई स्टील कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद जांच का दायरा और व्यापक कर दिया गया, जिसमें न सिर्फ कंपनियों की संख्या बढ़ाई गई बल्कि कुल 31 कंपनियों और उद्योग समूहों के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया.

सीसीआई द्वारा अक्टूबर में जारी आदेश में इन सभी पहलुओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है. हालांकि, सीसीआई के नियमों के तहत अंतिम फैसला आने तक इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, इसलिए अभी तक यह आदेश औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है. बावजूद इसके, इस प्रकरण को प्रतिस्पर्धा कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में पूरे स्टील सेक्टर और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पड़ सकता है.

