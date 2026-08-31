बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया

कम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG की कीमत में बड़ा बदलाव किया गया है. गोबरधन योजना के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद कीमत बढ़ाकर 2110 रुपए प्रति MMBtu कर दी गई है. पहले यह कीमत करीब 1478 रुपए प्रति MMBtu यानी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी. प्रतिशत में देखें तो सीबीजी की खरीद कीमत में करीब 43% का इजाफा हुआ है. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ेगा? सरकार ने इसको लेकर साफ- साफ शब्दों में बयान दिया है.

क्या आम आदमी का बढ़ेगा बोझ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 2110 रुपए प्रति MMBtu कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद मूल्य है, यानी ये वह कीमत है जो बायोगैस उत्पादकों को दी जाएगी. ये सीधे सीएनजी या पीएनजी ग्राहकों से वसूली जाने वाली कीमत नहीं है. सरकार का कहना है कि कम्प्रेस्ड बायोगैस की बढ़ी हुई कीमत का पूरा बोझ गैस ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. इसके लिए सरकार ने 10 रुपए प्रति किलो कम्प्रेस्ड बायोगैस की किफायती सहायता देने का फैसला किया है. 95% मीथेन वाले बायोगैस के लिए ये सहायता करीब 215 रुपए प्रति MMBtu के बराबर है.

कितनी बढ़ेगी कीमत?

सरकार की गणना के मुताबिक 2,110 रुपए प्रति MMBtu की कीमत में से करीब 215 रुपए प्रति MMBtu की सरकारी सहायता घटाने के बाद प्रभावी लागत लगभग 1,895 रुपए प्रति MMBtu रह जाती है. यानी मौजूदा करीब 1,478 रुपए प्रति MMBtu के हिसाब से देखें तो बढ़ोतरी 28% है. लेकिन यहां भी ग्राहक के लिए राहत की बात ये है कि ये पूरे पैसे सीधे किसी सीएनजी या पीएनजी यूजर्स से नहीं वसूले जाएंगे.

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क्या है स्ट्रैटजी?

सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत को पहले के मुकाबले काफी बड़े घरेलू गैस पूल में फैलाने का फैसला किया है. मंत्रालय के मुताबिक पहले कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत लिमिटेड मात्रा में मिलने वाली APM गैस पर निर्भर थी जिसका इस्तेमाल सीएनजी ट्रांसपोर्ट और घरेलू पीएनजी सेक्टर में होता था. अब कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत को ऐसे घरेलू गैस बेस में शामिल किया जाएगा जो पहले के मुकाबले करीब 2.5 से 3 गुना बड़ा है. इसका मतलब है कि बढ़ी हुई लागत का असर ज्यादा बड़े गैस उपभोक्ता आधार में बंट जाएगा.

महंगा होगा सीएनजी और पीएनजी?

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि नए प्राइसिंग सिस्टम से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों की स्थिर कीमत रहेगी जिससे बायोगैस प्लांट्स टिकाऊ तरीके से काम कर सकेगा. वहीं सरकारी सहायता और बड़े गैस पूल के कारण आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ने की उम्मीद है. यानी कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद कीमत में भले ही 43% की बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएनजी या पीएनजी की कीमत भी 43% बढ़ जाएगी.

अगर आपकी सीएनजी वाली कार है या घर में पीएनजी कनेक्शन है तो फिलहाल इस बदलाव को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार के अनुसार, कम्प्रेस्ड बायोगैस की बढ़ी हुई खरीद लागत को सीधे ग्राहकों पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. वैसे भी सीएनजी और पीएनजी की खुदरा कीमतें कई तरह के दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करती हैं, सिर्फ कम्प्रेस्ड बायोगैस की कीमत बढ़ने से ये नहीं महंगा होने वाला है.

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