Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया

बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया

कम्प्रेस्ड बायोगैस की कीमत बढ़ते ही लोगों के मन में सवाल आने लगे कि क्या अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ जाएंगे. आइये इसका सीधा जवाब और सरकार का बयान यहां से जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

कम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG की कीमत में बड़ा बदलाव किया गया है. गोबरधन योजना के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद कीमत बढ़ाकर 2110 रुपए प्रति MMBtu कर दी गई है. पहले यह कीमत करीब 1478 रुपए प्रति MMBtu यानी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी. प्रतिशत में देखें तो सीबीजी की खरीद कीमत में करीब 43% का इजाफा हुआ है. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ेगा? सरकार ने इसको लेकर साफ- साफ शब्दों में बयान दिया है. 

क्या आम आदमी का बढ़ेगा बोझ?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 2110 रुपए प्रति MMBtu कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद मूल्य है, यानी ये वह कीमत है जो बायोगैस उत्पादकों को दी जाएगी. ये सीधे सीएनजी या पीएनजी ग्राहकों से वसूली जाने वाली कीमत नहीं है. सरकार का कहना है कि कम्प्रेस्ड बायोगैस की बढ़ी हुई कीमत का पूरा बोझ गैस ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. इसके लिए सरकार ने 10 रुपए प्रति किलो कम्प्रेस्ड बायोगैस की किफायती सहायता देने का फैसला किया है. 95% मीथेन वाले बायोगैस के लिए ये सहायता करीब 215 रुपए प्रति MMBtu के बराबर है.

कितनी बढ़ेगी कीमत?
सरकार की गणना के मुताबिक 2,110 रुपए प्रति MMBtu की कीमत में से करीब 215 रुपए प्रति MMBtu की सरकारी सहायता घटाने के बाद प्रभावी लागत लगभग 1,895 रुपए प्रति MMBtu रह जाती है. यानी मौजूदा करीब 1,478 रुपए प्रति MMBtu के हिसाब से देखें तो बढ़ोतरी 28% है. लेकिन यहां भी ग्राहक के लिए राहत की बात ये है कि ये पूरे पैसे सीधे किसी सीएनजी या पीएनजी यूजर्स से नहीं वसूले जाएंगे.

नेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?

क्या है स्ट्रैटजी?
सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत को पहले के मुकाबले काफी बड़े घरेलू गैस पूल में फैलाने का फैसला किया है. मंत्रालय के मुताबिक पहले कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत लिमिटेड मात्रा में मिलने वाली APM गैस पर निर्भर थी जिसका इस्तेमाल सीएनजी ट्रांसपोर्ट और घरेलू पीएनजी सेक्टर में होता था. अब कम्प्रेस्ड बायोगैस की लागत को ऐसे घरेलू गैस बेस में शामिल किया जाएगा जो पहले के मुकाबले करीब 2.5 से 3 गुना बड़ा है. इसका मतलब है कि बढ़ी हुई लागत का असर ज्यादा बड़े गैस उपभोक्ता आधार में बंट जाएगा.

महंगा होगा सीएनजी और पीएनजी?
पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि नए प्राइसिंग सिस्टम से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों की स्थिर कीमत रहेगी जिससे बायोगैस प्लांट्स टिकाऊ तरीके से काम कर सकेगा. वहीं सरकारी सहायता और बड़े गैस पूल के कारण आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ने की उम्मीद है. यानी कम्प्रेस्ड बायोगैस की खरीद कीमत में भले ही 43% की बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएनजी या पीएनजी की कीमत भी 43% बढ़ जाएगी.

अगर आपकी सीएनजी वाली कार है या घर में पीएनजी कनेक्शन है तो फिलहाल इस बदलाव को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार के अनुसार, कम्प्रेस्ड बायोगैस की बढ़ी हुई खरीद लागत को सीधे ग्राहकों पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. वैसे भी सीएनजी और पीएनजी की खुदरा कीमतें कई तरह के दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करती हैं, सिर्फ कम्प्रेस्ड बायोगैस की कीमत बढ़ने से ये नहीं महंगा होने वाला है. 

1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Compressed Biogas Cbg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया
बायो गैस की नई कीमतों से ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा या नहीं? सरकार ने बताया
बिजनेस
1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल
1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल
बिजनेस
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
4 करोड़ का चेक बाउंस, राम मंदिर को दान देकर बुरी फंसी महिला
बिजनेस
चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी
चीनी की सप्लाई पर बड़ा फैसला, अब नहीं बढ़ेंगे दाम, 13 लाख टन का बिक्री कोटा जारी
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
बिहार
आरक्षण पर RSS का नाम लेकर तेजस्वी बोले- 'चिराग और मांझी जैसे लोग...'
आरक्षण पर RSS का नाम लेकर तेजस्वी बोले- 'चिराग और मांझी जैसे लोग...'
बॉलीवुड
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? एक्ट्रेस बोलीं- 'बहुत अच्छी फीस मिली थी',
'भारत' में सोनाली कुलकर्णी क्यों बनी थीं 9 साल बड़े सलमान खान की मां? ये है वजह
विश्व
‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
‘अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
दिल्ली गैंगरेप केस पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, निर्भया कांड का किया जिक्र
टेक्नोलॉजी
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget