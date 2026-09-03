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हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़े ब्रांड्स के नाम पर बड़ा धोखा, एक्सपायरी बदल कर चिपकाए जा रहे फर्जी लेबल्स

बड़े ब्रांड्स के नाम पर बड़ा धोखा, एक्सपायरी बदल कर चिपकाए जा रहे फर्जी लेबल्स

महाराष्ट्र में चल रही FDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई का असर कनाडा तक भी पहुंचने लगा है. इससे कनाडा की CFIA भी डर गई है कि कहीं ये फेक लेबल्स वाले पैकेट्स कहीं वहां तक तो नहीं पहुंच रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Sep 2026 03:53 PM (IST)
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महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है. जिसमें सामने आ रहा है कि भारत में किस तरह हाईजीन और खाने- पीने चीजों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है. इस कार्रवाई को देख अब कनाडा भी सतर्क हो गया है. जिसके चलते अब कनाडाई फूड एजेंसी यानी CFIA भी एक्शन मोड में आ गई है. ये एजेंसी भारत से कनाडा पहुंचाए जाने वाले माल को चेक कर रही है. जिससे वहां पर फेक लेबल वाला माल ना पहुंचे.

जिसके बाद कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी (CFIA) इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या इस अवैध धंधे से कनाडा के आयात को कोई खतरा है?

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निरीक्षण में क्या आया सामने?
इस एजेंसी ने हाल ही में Reuters के साथ बातचीत की है, जिसमें बताया गया है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई सबूत या जानकारी नहीं है, जिससे ये बात साबित हो सके. एजेंसी ने कहा, 'हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इससे कनाडा में होने वाले इंपोर्ट पर कोई खतरा है या नहीं. अभी CFIA के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि इस ऑपरेशन से जुड़े उत्पाद कनाडा में आए हैं.'

होगी कड़ी कार्रवाई
एजेंसी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो एजेंसी इस पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी. एजेंसी ने साफ किया है कि वो फूड फ्रॉड, गलत एक्सपायरी डेट, गलक न्यूट्रिशन लेबल और ओरिजिन के झूठे दावों को बेहद गंभीरता से लेती है और इस पर लगातार नजर बनाए हुए है. यदि जांच में ऐसा कुछ पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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महाराष्ट्र की कार्रवाई का असर
बता दें कि महाराष्ट्र के तुर्भे में FDA के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही छापेमार कार्रवाई की थी. जिसमें सामने आया था कि इस गोदाम में करीब 80,000 डॉलर (करीब 75,60000 रुपये) कीमत के सामान समेत ऐसे केमिकल और प्रिंटिंग मशीनें जब्त की थीं, जिनका इस्तेमाल पेप्सिको, नेस्ले, कोका-कोला और यूनिलीवर के उत्पादों पर पुरानी तारीखों और न्यूट्रिशनल जानकारी को बदलकर उन्हें एक्सपोर्ट के लायक बनाने के लिए किया जाता था.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Sep 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
FDA CFIA Fake Food Labels
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