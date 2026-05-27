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हिंदी न्यूज़बिजनेसByju Raveendran: बायजूस के संस्थापक रवींद्रन को 6 महीने की जेल, लेकिन क्यों? कभी थे अरबपति, अब 0 है नेटवर्थ

Byju Raveendran: बायजूस के संस्थापक रवींद्रन को 6 महीने की जेल, लेकिन क्यों? कभी थे अरबपति, अब 0 है नेटवर्थ

Byju Raveendran In Jail: सिंगापुर की अदालत ने बायजूज के फाउंडर बायजू रवींद्रन को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही उन्हें 70,500 डॉलर का जुर्माना भी भरना होगा. यहां से जानें पूरा मामला.

By : सृष्टि | Updated at : 27 May 2026 10:13 AM (IST)
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Byju Raveendran In Jail: भारत के सबसे चर्चित स्टार्टअप्स में गिनी जाने वाली एडटेक कंपनी Byju’s के फाउंडर बायजू रवींद्रन को लेकर बड़ी खबर आई है. बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से अपनी संपत्ति से संबंधित कई अदालती आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया है, इसी वजह से उन्हें जेल की सजा दी गई है. 

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि सिंगापुर की अदालत ने रवींद्रन को बीयर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड के कानूनी स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो एक संबंधित इकाई में शेयर रखती है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है. इसके साथ ही रवींद्रन को 90,000 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 70,500 अमेरिकी डॉलर की कानूनी लागत भी चुकानी होगी.  

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रवींद्रन की नेटवर्थ कितनी है?

रवींद्रन की संपत्ति की बात करें तो फोर्ब्स की बिलेनियर इंडेक्स 2024 के अनुसार, एक साल पहले यानी 4 अप्रैल 2023 को उनकी नेटवर्थ 2.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 17,545 करोड़ रुपये थी. फिर इस साल फोर्ब्स ने पिछले साल की लिस्ट से 4 लोगों को बाहर कर दिया, जिसमें रवींद्रन का नाम भी शामिल था. ब्लैकरॉक ने बायजूस की वैल्यूएशन घटाकर 1 बिलियन डॉलर कर दी है, जबकि 2022 में इसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर थी. अब हालात ऐसे हैं कि बायजूस के शेयरहोल्डर्स ने रवींद्रन को सीईओ पद से हटाने के लिए वोटिंग भी कर चुके हैं. फिलहाल रवींद्रन की नेटवर्थ जीरो है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 May 2026 09:42 AM (IST)
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