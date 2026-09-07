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हिंदी न्यूज़बिजनेसअगर आज 50 हजार का सोना खरीद लें तो 2030 में इसकी कीमत कितनी होगी?

अगर आज 50 हजार का सोना खरीद लें तो 2030 में इसकी कीमत कितनी होगी?

निवेश की बात आते ही सोने का नाम जरूर आता है, लेकिन इसकी कीमत में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर आज सोना खरीद रहे हैं तो क्या वो आपको भविष्य में फायदा दे सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 05:39 PM (IST)
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  • ये आंकड़े अनुमानित हैं; असली रिटर्न बाजार पर निर्भर।

अक्सर कई लोग सोचते हैं कि वह अपनी कमाई से कुछ हिस्सा कहीं न कहीं इन्वेस्ट जरूर करें, ताकि भविष्य में यही इन्वेस्टमेंट उनके काम आए. ऐसे में कई लोग जमीन खरीदने की सोचते हैं तो कई लोग बैंक या फिर किसी दूसरी जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग सोना-चांदी को केवल शादी-पार्टी में पहनने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि इसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जाता है.

अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं, ताकि ये भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो उससे पहले आपको सोने में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए. 

आज सोने की कीमत कितनी है?

आज के ताजा रेट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का रेट लगभग 1,52,815 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यानी शुद्ध सोने की कीमत 1.5 लाख रुपये के स्तर से ऊपर बनी हुई है. ऐसे में अगर आप आज 50 हजार रुपये तक का सोना खरीदते हैं तो 2030 तक इसकी कीमत कितनी होगी? 

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50 हजार लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा?

अगर आज की तारीख में आप 50 हजार रुपये का सोना खरीदते हैं तो अलग-अलग संभावित सालाना रिर्टन के हिसाब से 2030 तक आपकी रकम भी अलग हो सकती है जो कुछ इस प्रकार है...

  • 8 प्रतिशत सालाना रिटर्न की दर से 2030 तक कुल रकम 68,024 हो सकती है , जिसमें लगभग 18,024 का मुनाफा शामिल है.
  • 10 प्रतिशत सालाना रिटर्न की दर से 2030 तक कुल रकम 73,205 हो सकती है, जिसमें करीब 23,205 का मुनाफा शामिल है.
  • 11 प्रतिशत सालाना रिटर्न की दर से 2030 तक कुल रकम 75,904 हो सकती है, जिसमें लगभग 25,904 का मुनाफा शामिल है.
  • 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न की दर से 2030 तक कुल रकम 78,676 हो सकती है, जिसमें करीब 28,676 का मुनाफा शामिल है.

ध्यान रखें, ये सारे आकंड़े अनुमानित है असली रिटर्न बाजार में चल रही कीमतों पर निर्भर करेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 05:39 PM (IST)
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