14.60 रुपए लीटर बढ़ गए थोक डीजल के दाम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर!

दुनियाभर में डीजल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ग्लोबल मार्केट में डीजल की कमी ने इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है. इसका असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. देश में बल्क डीजल की कीमत में सीधे 14.60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

हालांकि, आम ग्राहक के लिए अभी पेट्रोल पंप पर बिकने वाले डीजल की कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है. लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल और कच्चे तेल की कीमतों का दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो आने वाले समय में इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा के सामान तक पर पड़ सकता है.

बल्क डीजल हुआ कितना महंगा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बल्क डीजल की कीमत 138.97 रुपए से बढ़कर 153.57 रुपए प्रति लीटर हो गई है. यानी एक लीटर पर सीधे 14.60 रुपए का इजाफा हुआ है. बल्क डीजल का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े ग्राहक करते हैं. इनमें ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां, बड़े संस्थान और दूसरे कमर्शियल ग्राहक शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में डीजल खरीदते हैं. इस बढ़ोतरी का मतलब है कि ऐसे ग्राहकों की ईंधन लागत अचानक काफी बढ़ गई है.

पेट्रोल पंप का डीजल मिलेगा सस्ता?

बल्क डीजल और सामान्य पेट्रोल पंप पर मिलने वाले डीजल की कीमत में बड़ा अंतर हो गया है. दिल्ली में सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर डीजल करीब 95.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बल्क डीजल की कीमत 153.57 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है. यानी दोनों के बीच करीब ₹58 प्रति लीटर का अंतर है. इसी वजह से कुछ कमर्शियल ग्राहक बल्क खरीदने के बजाय सामान्य पेट्रोल पंप से डीजल लेने की तरफ जा सकते हैं. इससे पेट्रोल पंपों पर डीजल की मांग बढ़ सकती है.

क्यों बढ़ रहा डीजल का संकट?

दूसरी ओर, ग्लोबल मार्केट में डीजल की सप्लाई भी तंग होती जा रही है. कई देशों में डीजल का स्टॉक कम है और रिफाइनरियों पर दबाव बढ़ा हुआ है. रूस से डीजल की सप्लाई पर लगी पाबंदियों और अलग-अलग देशों में सप्लाई रूट से जुड़ी दिक्कतों ने भी बाजार पर असर डाला है. ऐसे में डीजल कम होने पर उसकी कीमत बढ़ रही है. यही वजह है कि दुनिया के कई बाजारों में डीजल क्रैक स्पीड काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है.

क्रैक स्पीड क्या है?

रिफाइनरी कच्चा तेल खरीदकर उससे डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधन बनाती है और क्रैक स्पीड ये बताता है कि कच्चे तेल की लागत और उससे तैयार होने वाले ईंधन की कीमत के बीच रिफाइनरी को कितना मार्जिन मिल रहा है. अगर डीजल की कीमत कच्चे तेल की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो क्रैक स्पीड बढ़ जाता है. अभी ग्लोबल स्तर पर डीजल की सप्लाई तंग होने की वजह से ऐसा ही देखने को मिल रहा है.

तेल कंपनियों पर बढ़ रहा दबाव

अब सवाल है कि अगर डीजल महंगा है तो भारत में आम ग्राहक को इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? इसकी एक बड़ी वजह सरकारी तेल कंपनियों की कीमत तय करने की रणनीति है. कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में लागत बढ़ने के बावजूद घरेलू पंप पर पेट्रोल-डीजल की कीमत को उसी अनुपात में नहीं बढ़ा रही हैं. इससे उनकी मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है.

यानी एक तरफ कंपनियों के लिए कच्चा तेल और ईंधन महंगा पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ग्राहकों से उतनी कीमत नहीं वसूल पा रही हैं.

आपके बजट पर कैसे पड़ेगा असर?

अगर ग्लोबल डीजल संकट और महंगा कच्चा तेल लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा. डीजल महंगा होने का सबसे पहला असर ट्रांसपोर्ट लागत पर पड़ता है. ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल वाहन डीजल पर चलते हैं. ईंधन महंगा होने पर माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है. इसके बाद इसका असर सब्जी, फल, दूध, किराना और दूसरे सामान की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा खर्च आएगा.

यानी अभी 14.60 रुपए की बढ़ोतरी बल्क डीजल में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ग्लोबल सप्लाई संकट और कच्चे तेल की तेजी बनी रहती है तो इसकी आंच धीरे-धीरे आम आदमी की रसोई और महीने के बजट तक पहुंच सकती है.

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