हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटBudget 2026: देश में सबसे ज्यादा बार किस वित्त मंत्री ने पेश किया बजट? किनके नाम है यह रिकॉर्ड, जानें डिटेल

Budget 2026: देश में सबसे ज्यादा बार किस वित्त मंत्री ने पेश किया बजट? किनके नाम है यह रिकॉर्ड, जानें डिटेल

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अगले महीने केंद्र सरकार बजट पेश करेगी. आइए जानते है, इतिहास में किस वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया हैं?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अगले महीने केंद्र सरकार बजट पेश करेगी. इस बार के बजट से आम लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं. आमतौर पर बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है. हालांकि,  इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है. लेकिन बजट उसी दिन पेश होने की संभावना जताई जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मौके पर अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. अब तक तत्कालीन वित्तमंत्री सीतारमण ने 2 अंतरिम और 6 पूर्ण बजट पेश किया है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि अब तक देश के इतिहास में किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है.  आइए जानते है, किस वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है?

किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बजट पेश किए?

भारत के इतिहास में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है. उन्होंने कुल 10 बार यूनियन बजट पेश किया हैं. इस सूची में दूसरे नंबर पर पी. चिदंबरम आते हैं, जिन्होंने 9 बजट पेश किया है.

साल 2025 में निर्मला सीतारमण ने 8 बजट पेश कर प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. अगर इस बार सीतारमण बजट पेश करती हैं, तो वे प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़ते हुए पी. चिदंबरम के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएंगी.

मोरारजी देसाई का बजट रिकॉर्ड

मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया. उन्होंने 1959–60 का बजट 28 फरवरी 1959 को पेश किया था. इसके बाद 1960–61 का बजट 29 फरवरी 1960 और 1961–62 का बजट 28 फरवरी 1961 को पेश किया. वहीं 1962–63 के लिए उन्होंने पहले 14 मार्च 1962 को अंतरिम बजट पेश किया और बाद में 23 अप्रैल 1962 को पूर्ण बजट रखा.

इसके बाद 1963–64 का बजट 28 फरवरी 1963 को आया. साल 1967–68 के लिए 20 मार्च 1967 को अंतरिम बजट और 25 मई 1967 को पूर्ण बजट पेश किया गया. इसके अलावा 1968–69 का बजट 29 फरवरी 1968 और 1969–70 का बजट 28 फरवरी 1969 को संसद में पेश किया गया था. 

यह भी पढ़ें: 569 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर से चमका इस कंपनी का शेयर; निवेशकों की हो गई मौज, शेयरों ने बनाया इंट्राडे हाई

Published at : 09 Jan 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Union Budget 2026 Who Presented Most Budgets In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
Advertisement

वीडियोज

सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
EPFO Wage Limit में बड़ा बदलाव | Budget 2026 से पहले | Employees के लिए खुशखबरी | Paisa Live
Land For Job Case में Lalu Family पर Court ने कहा, पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी में शामिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
मूवी रिव्यू
The Raja Saab Review: इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की साख पर बट्टा लगाती है ये फिल्म, बकवास से भी बकवास
द राजा साब रिव्यू: इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की साख पर बट्टा लगाती है ये फिल्म
हेल्थ
Young Onset Dementia: 24 की उम्र में 70 साल जैसा दिमाग, पढ़ें कैसे खतरनाक बीमारी ने छीन ली आंद्रे यारहम की जिंदगी?
24 की उम्र में 70 साल जैसा दिमाग, पढ़ें कैसे खतरनाक बीमारी ने छीन ली आंद्रे यारहम की जिंदगी?
जनरल नॉलेज
क्या तेल टैंकर कब्जाने को लेकर रूस-अमेरिका में हो सकती है जंग, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?
क्या तेल टैंकर कब्जाने को लेकर रूस-अमेरिका में हो सकती है जंग, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget