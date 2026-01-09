Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अगले महीने केंद्र सरकार बजट पेश करेगी. इस बार के बजट से आम लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं. आमतौर पर बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है. हालांकि, इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है. लेकिन बजट उसी दिन पेश होने की संभावना जताई जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मौके पर अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. अब तक तत्कालीन वित्तमंत्री सीतारमण ने 2 अंतरिम और 6 पूर्ण बजट पेश किया है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि अब तक देश के इतिहास में किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है. आइए जानते है, किस वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है?

किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बजट पेश किए?

भारत के इतिहास में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है. उन्होंने कुल 10 बार यूनियन बजट पेश किया हैं. इस सूची में दूसरे नंबर पर पी. चिदंबरम आते हैं, जिन्होंने 9 बजट पेश किया है.

साल 2025 में निर्मला सीतारमण ने 8 बजट पेश कर प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. अगर इस बार सीतारमण बजट पेश करती हैं, तो वे प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़ते हुए पी. चिदंबरम के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएंगी.

मोरारजी देसाई का बजट रिकॉर्ड

मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया. उन्होंने 1959–60 का बजट 28 फरवरी 1959 को पेश किया था. इसके बाद 1960–61 का बजट 29 फरवरी 1960 और 1961–62 का बजट 28 फरवरी 1961 को पेश किया. वहीं 1962–63 के लिए उन्होंने पहले 14 मार्च 1962 को अंतरिम बजट पेश किया और बाद में 23 अप्रैल 1962 को पूर्ण बजट रखा.

इसके बाद 1963–64 का बजट 28 फरवरी 1963 को आया. साल 1967–68 के लिए 20 मार्च 1967 को अंतरिम बजट और 25 मई 1967 को पूर्ण बजट पेश किया गया. इसके अलावा 1968–69 का बजट 29 फरवरी 1968 और 1969–70 का बजट 28 फरवरी 1969 को संसद में पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें: 569 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर से चमका इस कंपनी का शेयर; निवेशकों की हो गई मौज, शेयरों ने बनाया इंट्राडे हाई