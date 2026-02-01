हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटयूनियन बजट 2026-27: बुनियादी ढांचे को मजबूती, टियर-1 और टियर-2 शहरों में रियल एस्टेट को बढ़ावा

यूनियन बजट 2026-27: बुनियादी ढांचे को मजबूती, टियर-1 और टियर-2 शहरों में रियल एस्टेट को बढ़ावा

यूनियन बजट 2026-27: बजट रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा. टैक्स में आसानी, MSMEs का समर्थन और लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

यूनियन बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट 2026–27 पेश किया. इस बार बजट में सरकार ने जन निवेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है. सरकार का मकसद है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना. बजट में विशेष ध्यान टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रखा गया है, जो धीरे-धीरे विकास के नए केंद्र बनते जा रहे हैं.

इस बार एक बड़ा कदम Infrastructure Risk Guarantee Fund की स्थापना का प्रस्ताव है. इसका मकसद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आंशिक गारंटी देना है ताकि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निर्माण के दौरान जोखिम कम हो और निजी निवेश बढ़े. साथ ही, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSEs) की रियल एस्टेट संपत्तियों को REITs के जरिए तेजी से मोनेटाइज करने की योजना है. इससे खाली पड़ी संपत्तियों का सही उपयोग होगा, भूमि की दक्षता बढ़ेगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी उपलब्ध होगी.

एक्सपर्ट्स के क्या हैं रिएक्शन

Bhutani Infra के CEO अशिष भुटानी का कहना है, ''यह बजट रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा. टैक्स में आसानी, MSMEs का समर्थन और लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी. इसका असर टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी महसूस होगा.''

VVIP Group के MD विभोर त्यागी का कहना है, बजट से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विश्वास पैदा होगा. Infrastructure Risk Guarantee Fund और CPSE संपत्ति मोनेटाइजेशन से विकास और पारदर्शिता बढ़ेगी.''

Ganga Realty के JMD विकास गर्ग कहते हैं, ''सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निजी निवेश बढ़ेगा. REITs और InvITs के जरिए पूंजी जुटाने से संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा.''

Rama Group के डायरेक्टर प्रखर अग्रवाल कहते हैं, ''टियर-1 और टियर-2 शहरों पर ध्यान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक है. सड़कों, रेलवे और शहरी सुविधाओं में निवेश से उभरते शहरों में आवासीय और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स के नए अवसर खुलेंगे. घर खरीदने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधाएँ और रहने योग्य वातावरण मिलेगा.''

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान का कहना है, ''केंद्रीय बजट 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को काफी बढ़ाया गया है. FY27 के लिए पूंजीगत खर्च 12.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है और यह शहरी और उभरते बाजारों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा. REIT आधारित एसेट रीसाइक्लिंग को तेजी से लागू करने और टियर‑2 एवं टियर‑3 शहरों के लिए समर्थन देने पर जोर, निवेशकों का भरोसा और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मदद को दर्शाता है. बेहतर अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंसिंग विकल्पों के साथ यह बजट मांग को बढ़ा सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर को रोजगार, शहरीकरण और समावेशी विकास में स्थायी योगदान देने में मदद करेगा.''

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में यह संतुलित वृद्धि वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखती है. लगातार निवेश निजी पूंजी को आकर्षित करने में मदद करेगा.बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट कॉरिडोर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर देकर यह संकेत दिया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा.

ये भी पढ़ें:

Agriculture Budget 2026: बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना 

Published at : 01 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Real Estate Budget 2026 Real Estate Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Biopharma Sector ₹10000 करोड़ का Budget मंज़ूर | Paisa Live
Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Union Budget 2026: बजट के बाद Giriraj Singh ने PM Modi को क्यों कहा धन्यवाद? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
IND vs PAK: कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget