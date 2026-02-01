यूनियन बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट 2026–27 पेश किया. इस बार बजट में सरकार ने जन निवेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है. सरकार का मकसद है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना. बजट में विशेष ध्यान टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रखा गया है, जो धीरे-धीरे विकास के नए केंद्र बनते जा रहे हैं.

इस बार एक बड़ा कदम Infrastructure Risk Guarantee Fund की स्थापना का प्रस्ताव है. इसका मकसद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आंशिक गारंटी देना है ताकि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निर्माण के दौरान जोखिम कम हो और निजी निवेश बढ़े. साथ ही, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSEs) की रियल एस्टेट संपत्तियों को REITs के जरिए तेजी से मोनेटाइज करने की योजना है. इससे खाली पड़ी संपत्तियों का सही उपयोग होगा, भूमि की दक्षता बढ़ेगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी उपलब्ध होगी.

Bhutani Infra के CEO अशिष भुटानी का कहना है, ''यह बजट रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा. टैक्स में आसानी, MSMEs का समर्थन और लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी. इसका असर टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी महसूस होगा.''

VVIP Group के MD विभोर त्यागी का कहना है, बजट से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विश्वास पैदा होगा. Infrastructure Risk Guarantee Fund और CPSE संपत्ति मोनेटाइजेशन से विकास और पारदर्शिता बढ़ेगी.''

Ganga Realty के JMD विकास गर्ग कहते हैं, ''सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निजी निवेश बढ़ेगा. REITs और InvITs के जरिए पूंजी जुटाने से संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा.''

Rama Group के डायरेक्टर प्रखर अग्रवाल कहते हैं, ''टियर-1 और टियर-2 शहरों पर ध्यान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक है. सड़कों, रेलवे और शहरी सुविधाओं में निवेश से उभरते शहरों में आवासीय और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स के नए अवसर खुलेंगे. घर खरीदने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधाएँ और रहने योग्य वातावरण मिलेगा.''

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान का कहना है, ''केंद्रीय बजट 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को काफी बढ़ाया गया है. FY27 के लिए पूंजीगत खर्च 12.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है और यह शहरी और उभरते बाजारों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा. REIT आधारित एसेट रीसाइक्लिंग को तेजी से लागू करने और टियर‑2 एवं टियर‑3 शहरों के लिए समर्थन देने पर जोर, निवेशकों का भरोसा और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मदद को दर्शाता है. बेहतर अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंसिंग विकल्पों के साथ यह बजट मांग को बढ़ा सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर को रोजगार, शहरीकरण और समावेशी विकास में स्थायी योगदान देने में मदद करेगा.''

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में यह संतुलित वृद्धि वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखती है. लगातार निवेश निजी पूंजी को आकर्षित करने में मदद करेगा.बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट कॉरिडोर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर देकर यह संकेत दिया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा.

