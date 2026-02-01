Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए. इसमें आम भारतीयों के टैक्स फाइल करने, बताने और पेमेंट करने के तरीके को बदलने की भी बात कही गई. वित्त मंत्री ने नई टाइमलाइन, कम TCS दरें, टैक्स-फ्री मुआवजे के नियम और विदेशी संपत्तियों के लिए नई जानकारी देने की एक सुविधा शुरू किए जाने का भी जिक्र किया.

ये बदलाव नियमों के पालन में परेशानी और शुरुआती कैश खर्च को कम करने और टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल, 2026 को नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से पहले गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा समय देने के लिए लागू किए गए हैं.

नया इनकम टैक्स एक्ट लागू

इन घोषणाओं के केंद्र में 1 अप्रैल, 2026 से नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करना है, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि यह टैक्स सिस्टम को आधुनिक और सरल बनाएगा. इस बदलाव से पहले फाइलिंग की टाइमलाइन को अलग-अलग किया जा रहा है- ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक फाइल करना जारी रखेंगे, जबकि नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा. रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन भी हर साल 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए थोड़ी फीस लगेगी, जिससे टैक्सपेयर्स को गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

ओवरसीज टूर पैकेज में कटौती

कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़ी जीत ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS में भारी कटौती है, जो अब पहले के 5 परसेंट और 20 परसेंट स्लैब के मुकाबले बिना किसी लिमिट के 2 परसेंट पर फ्लैट हो गया है. LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से भेजे जाने वाले पैसे पर TCS दर भी 5 परसेंट से घटकर 2 परसेंट हो जाएगी, जिससे परिवारों पर कैश का बोझ कम होगा.

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर गौरी पुरी ने कहा, "इस बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए प्रोसीजरल कंप्लायंस एक अहम भूमिका निभाता है. TCS दरों में कमी, कम और शून्य विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट पाने के लिए ऑटोमेटेड सुविधा, विदेशी संपत्ति का खुलासा करने की क्षमता और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा, ये सभी इसके मुख्य उदाहरण हैं."

एक बड़े राहत उपाय के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा आम लोगों को दिया जाने वाला ब्याज भी अब पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगा और इस पर कोई TDS लागू नहीं होगा, जिससे सालों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी.

