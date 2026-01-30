हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटकहानी उन दिनों की... वित्त मंत्री पर जब-जब आया संकट तो देश के PM आए आगे, नियम से हटकर पेश किया बजट

कहानी उन दिनों की... वित्त मंत्री पर जब-जब आया संकट तो देश के PM आए आगे, नियम से हटकर पेश किया बजट

Budget 2026: केंद्रीय बजट इस बार 1 फरवरी रविवार को पेश होना है, जिस पर पूरे देश्स की नजरें टिकी हुई हैं. इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 30 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी. यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. आमतौर पर बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की ही होती है, लेकिन देश में कई ऐसे मौके भी आए जब देश के प्रधानमंत्रियों को आगे आकर बजट पेश करना पड़ा. आइए जानते हैं कि ऐसा कब और क्यों हुआ? 

जवाहर लाल नेहरू

सबसे पहले यूनियन बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे. उन्होंने वित्तीय वर्ष 1958-59 के लिए बजट पेश किया था. दरअसल, उस समय के वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी का नाम मुद्रा घोटाले में आने के चलते उन्हें 12 फरवरी, 1958 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जस्टिस छागला कमीशन ने मुंद्रा घोटाले में उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया था. उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने आगे आकर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और खुद बजट पेश किया.

अपना बजट भाषण शुरू करते हुए उन सभी असामान्य परिस्थितियों का जिक्र किया, जिसके तहत वह बजट पेश कर रहे थे. उनके पेश किए गए इस बजट में 'गिफ्ट टैक्स' प्रस्ताव रखा गया. इसमें 10 हजार रुपये से ज्यादा की संपत्ति के ट्रांसफर को 'गिफ्ट टैक्स' के दायरे में लाया गया. हालांकि, पत्नी को 1 लाख रुपये तक का गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगने का भी जिक्र किया गया. 

इंदिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1970 में यूनियन बजट पेश किया था. 1969 में जब मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इंदिरा गांधी को आगे आना पड़ा. वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने फरवरी 1970 में बजट पेश किया. दरअसल,  पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, जिसका मोरारजी देसाई ने विरोध किया था.

पार्टी में अंदरूनी कलह और इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते कांग्रेस ने उन्हें 12 नवंबर, 1969 को पार्टी से बाहर निकाल दिया. इसके बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए 28 फरवरी, 1970 को बजट पेश किया, जिसमें 'गिफ्ट टैक्स' के लिए लिमिट को 10000 से घटाकर 5000 कर दिया गया. इस दौरान इनडायरेक्ट टैक्स में भी बड़ा बदलाव करते हुए सिगरेट पर टैक्स को 3 परसेंट से बढ़ाकर सीधे 22 परसेंट कर दिया गया.

राजीव गांधी

वित्त वर्ष 1987-88 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया. अपने पेश किए इस बजट में उन्होंने पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत, घरेलू और विदेशी कंपनियों की कमाई पर टैक्स लगाया गया.

बोफोर्स तोपों की डील को लेकर हुए घोटाले की जांच के मद्देनजर वीपी सिंह का राजीव गांधी से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था. इसके चलते एक तरह से दबाव में आकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. जनवरी, 1987 में बजट से कुछ समय पहले उनके इस्तीफे के बाद राजीव गांधी ने वित्त मंत्रालय को अपने पास रखते हुए बजट पेश किया. 

ये भी पढ़ें:

निर्मला सीतारमण बोलीं भारत के व्यापक आर्थिक आधार मजबूत, वैश्विक चुनौतियों पर भी दिया जबाव 

Published at : 30 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Jawaharlal Nehru Rajeev Gandhi Budget News Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
Home Tips
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
ट्रेंडिंग
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget