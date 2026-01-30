Budget 2026: देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी. यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. आमतौर पर बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की ही होती है, लेकिन देश में कई ऐसे मौके भी आए जब देश के प्रधानमंत्रियों को आगे आकर बजट पेश करना पड़ा. आइए जानते हैं कि ऐसा कब और क्यों हुआ?

जवाहर लाल नेहरू

सबसे पहले यूनियन बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे. उन्होंने वित्तीय वर्ष 1958-59 के लिए बजट पेश किया था. दरअसल, उस समय के वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी का नाम मुद्रा घोटाले में आने के चलते उन्हें 12 फरवरी, 1958 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जस्टिस छागला कमीशन ने मुंद्रा घोटाले में उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया था. उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने आगे आकर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और खुद बजट पेश किया.

अपना बजट भाषण शुरू करते हुए उन सभी असामान्य परिस्थितियों का जिक्र किया, जिसके तहत वह बजट पेश कर रहे थे. उनके पेश किए गए इस बजट में 'गिफ्ट टैक्स' प्रस्ताव रखा गया. इसमें 10 हजार रुपये से ज्यादा की संपत्ति के ट्रांसफर को 'गिफ्ट टैक्स' के दायरे में लाया गया. हालांकि, पत्नी को 1 लाख रुपये तक का गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगने का भी जिक्र किया गया.

इंदिरा गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1970 में यूनियन बजट पेश किया था. 1969 में जब मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इंदिरा गांधी को आगे आना पड़ा. वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने फरवरी 1970 में बजट पेश किया. दरअसल, पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, जिसका मोरारजी देसाई ने विरोध किया था.

पार्टी में अंदरूनी कलह और इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते कांग्रेस ने उन्हें 12 नवंबर, 1969 को पार्टी से बाहर निकाल दिया. इसके बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए 28 फरवरी, 1970 को बजट पेश किया, जिसमें 'गिफ्ट टैक्स' के लिए लिमिट को 10000 से घटाकर 5000 कर दिया गया. इस दौरान इनडायरेक्ट टैक्स में भी बड़ा बदलाव करते हुए सिगरेट पर टैक्स को 3 परसेंट से बढ़ाकर सीधे 22 परसेंट कर दिया गया.

राजीव गांधी

वित्त वर्ष 1987-88 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया. अपने पेश किए इस बजट में उन्होंने पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत, घरेलू और विदेशी कंपनियों की कमाई पर टैक्स लगाया गया.

बोफोर्स तोपों की डील को लेकर हुए घोटाले की जांच के मद्देनजर वीपी सिंह का राजीव गांधी से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था. इसके चलते एक तरह से दबाव में आकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. जनवरी, 1987 में बजट से कुछ समय पहले उनके इस्तीफे के बाद राजीव गांधी ने वित्त मंत्रालय को अपने पास रखते हुए बजट पेश किया.

