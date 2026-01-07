Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Income tax return filing India: पिछले साल आयकर नियमों में राहत मिलने के बावजूद भी देश में टैक्स करदाताओं की संख्य में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश रिपोर्ट बताती है कि आखिरी चार सालों में टैक्स चुकाने वालो की संख्या में उछाल दर्ज की गई है.

जहां जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. वहीं टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या 50.4 फीसदी तक बढ़ गई है. आइए आंकड़ों से समझते हैं, देश में कैसे बढ़ रही है करदाताओं की संख्या?

जीरो टैक्स चुकाने वाले करदाताओं की संख्या बढ़ी

जीरो टैक्स फाइलर के आंकड़ों की बात करें तो, इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. साल 2020-21 में कुल 6.72 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे. जिनमें से 4.84 करोड़ लोग ऐसे थे, जिन पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनी और उन्होंने जीरो टैक्स रिटर्न दाखिल किया था.

उस समय कुल रिटर्न में जीरो फाइलर की हिस्सेदारी करीब 72 प्रतिशत थी. वहीं 2024-25 में जीरो टैक्स फाइलरों की संख्या बढ़कर 5.58 करोड़ हो गई. लेकिन कुल रिटर्न में उनका हिस्सा घटकर 66 फीसदी रह गया. यह दिखाता है कि संख्या बढ़ने के बावजूद कुल टैक्स सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी कम हुई है.

करदाताओं की संख्या

करदाताओं की संख्या की बात करें तो साल 2020-21 में कुल 1.88 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान किया था. जो उस समय कुल रिटर्न का करीब 28 प्रतिशत था. वहीं 2024-25 तक टैक्स देने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली और यह संख्या 2.82 करोड़ तक पहुंच गई. इसके साथ ही कुल रिटर्न में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़कर 34 फीसदी हो गई है.

इन राज्यों में जीरो टैक्स फाइलरों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी

आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में तेलंगाना, केरल और ओडिशा में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. तेलंगाना में जीरो फाइलर करीब 194 फीसदी तक बढ़ गए. केरल में यह आंकड़ा 144 प्रतिशत तक बढ़ी है. वहीं ओडिशा में जीरो टैक्स फाइलरों की संख्या में करीब 124 फीसदी का इजाफा है.

