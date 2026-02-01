हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटIncome Tax Budget 2026: बजट 2026 में टैक्सपेयर्स को झटका; टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें डिटेल

Income Tax Budget 2026: बजट 2026 में टैक्सपेयर्स को झटका; टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें डिटेल

केंद्र सरकार की ओर से यूनियन बजट में इस बार इनकम टैक्स को लेकर किसी बड़े बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है. जिससे टैक्सपेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है...............

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Income Tax Budget 2026: केंद्र सरकार की ओर से यूनियन बजट में इस बार इनकम टैक्स को लेकर किसी बड़े बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है. जिससे टैक्सपेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. इस बार के बजट में सरकार ने नियमों में बार-बार बदलाव से बचते हुए टैक्स सिस्टम में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया हैं.

हालांकि, अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. जिससे करदाताओं को थोड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद की जा रही है. करदाता पहले की तरह ही पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से चुनाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में.....

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं 

सरकार ने टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है.अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाता है, तो उसके लिए टैक्स फ्री इनकम की सीमा अभी भी 2.5 लाख रुपये तक ही बनी हुई है. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स में पूरी छूट मिल सकती है. यानी पुरानी व्यवस्था के अनुसार तय शर्तों के तहत इस सीमा तक कमाई करने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है.

वहीं, नई टैक्स व्यवस्था को चुनने वालों के लिए पहले जैसी व्यवस्था ही जारी रखी गई है. इसमें 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा, सेक्शन 87A के तहत सैलरी पाने वाले व्यक्ति 12.75 लाख रुपये तक और अन्य करदाता 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत का फायदा उठा सकते हैं. इससे साफ है कि दोनों ही रिजीम में सरकार ने फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं

सरकार की ओर से इस साल के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये बरकरार रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि, उम्मीद की जा रही थी कि, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है.  

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बजट 2026 में सरकार का बड़ा ऐलान; घटेगा फिस्कल डेफिसिट, बढ़ेगा पूंजीगत खर्च

Published at : 01 Feb 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Budget 2026 Income Tax Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: बजट पर SP Singh Baghel की आई प्रतिक्रिया | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: वित्तमंत्री के बजट में कितना दम? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पोल!! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: बजट पर Akhilesh Yadav का आया पहला रिएक्शन | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: संसद में देश का बजट पेश, 5 बड़ी बातें जान लीजिए |ABPLIVE
Shah Rukh Khan की ‘King’ का सबसे बड़ा Action Scene, 50 करोड़ एक सीन पर खर्च!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
एग्रीकल्चर
Agriculture Budget 2026: बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
लाइफस्टाइल
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
यूटिलिटी
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget