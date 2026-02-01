Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Health Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026 पेश कर रही है. बजट स्पीच में उन्होंने सरकार के कर्तव्य गिनाए और हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया हैं. जिससे आम लोगों को बहुत सहायता मिलने वाली है. बजट 2026-27 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हेल्थ सेक्टर को लेकर एक अहम घोषणा की है.

उन्होंने बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत डायबिटीज, कैंसर और ऑटोइम्यून जैसी तेजी से बढ़ती बीमारियों पर रिसर्च, नई दवाओं और आधुनिक इलाज को बढ़ावा देने की बात कही है. इस पहल के लिए देश में तीन नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और सरकार ने इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है. जिससे गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा.

10 हजार करोड़ का बजट

केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को नई दिशा देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत तीन नए उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे.

जहां रिसर्च, दवाओं के विकास और आधुनिक तकनीक पर काम किया जाएगा. बायोफार्मा शक्ति योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य भारत को बायोटेक और फार्मा के क्षेत्रों में मजबूत बनाना है.

बदलता बीमारी का ट्रेंड और नई चुनौतियां

समय के साथ भारत में बीमारियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. अब लोगों की जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. आज देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है.

जिसके लिए सस्ते और बेहतर इलाज की जरूरत है. वहीं कैंसर का इलाज अब भी आम लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन स्वदेशी दवाओं के बनने से इसमें राहत मिल सकती है. इसके अलावा ऑटो-इम्यून बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं.

