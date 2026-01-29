हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Economic Survey LIVE: कुछ देर बाद संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, सरकार पिछले साल के कामकाज का रखेगी पूरा हिसाब-किताब

Economic Survey LIVE: कुछ देर बाद संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, सरकार पिछले साल के कामकाज का रखेगी पूरा हिसाब-किताब

Budget Economic Survey 2026 LIVE Updates: संसद में बुधवार को बजट सत्र के आगाज के साथ गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 पेश करेंगी. एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क  | Updated at : 29 Jan 2026 11:15 AM (IST)

LIVE

Key Events
Economic Survey 2025-26 LIVE Updates India GDP Growth Health Infrastructure Key Highlights
बजट से पहले आज आएगा आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्री सुबह 11 बजे करेंगी पेश
Source : IANS

Background

Budget Economic Survey 2026 LIVE Updates: आज गुरुवार को संसद में बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज ही के दिन सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी. यह 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट के दिन से पहले भारत की आर्थिक सेहत की पहली तस्वीर होगी. आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किए गए हैं. आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज में 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी आउटलुक का जिक्र होगा. कुल मिलाकर देश की जनता को आज पता चल जाएगा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा. यानी कि इस दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, महंगाई कितना काबू में रहा, इंडस्ट्रीज ने कितनी तरक्की की इन सारी बातों का जिक्र रहेगा. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद इस पर गहन चर्चा भी होगी. 

11:15 AM (IST)  •  29 Jan 2026

कहां देखें लाइव इकोनॉमिक सर्वे?

इकोनॉमिक सर्वे का लाइव वीडियो कवरेज YouTube पर संसद टीवी चैनल या दूरदर्शन संसद के बजट सत्र की लाइव फीड में देख सकते हैं. इसके अलावा, ऑफिशियल यूनियन बजट की वेबसाइट (indiabudget.gov.in), वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी लाइव वीडियो फीड उपलब्ध होगी.

11:07 AM (IST)  •  29 Jan 2026

देश की तरक्की को लेकर सरकार को क्या है उम्मीद?

इकोनॉमिक सर्वे 2025 में अनुमान लगाया गया है कि FY25 में भारत की रियल GDP 6.4 परसेंट की दर से बढ़ेगी. सर्वे में बताया गया था कि सरकार की अलग-अलग पहलों और मॉनिटरी पॉलिसी उपायों के कारण रिटेल महंगाई FY24 में 5.4 परसेंट से कम होकर अप्रैल–दिसंबर 2024 में 4.9 परसेंट हो गई. हाल में सरकार के लगाए गए अनुमानों के मुताबिक, बढ़ते इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तेजी के कारण FY26 में इकोनॉमी के उम्मीद से बेहतर 7.4 परसेंट बढ़ने की उम्मीद है, जो FY25 के 6.5 परसेंट से ज्यादा है. FY25 में भारत में कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का फ्लो FY24 के शुरुआती आठ महीनों में 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर FY25 की इसी अवधि में 55.6 बिलियन डॉलर हो गया, जो सालाना 17.9 परसेंट की बढ़ोतरी है. 

Load More
Tags :
Budget India Budget Budget 2026 Union Budget 2026
New Update
