Budget Economic Survey 2026 LIVE Updates: आज गुरुवार को संसद में बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज ही के दिन सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी. यह 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट के दिन से पहले भारत की आर्थिक सेहत की पहली तस्वीर होगी. आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किए गए हैं. आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज में 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी आउटलुक का जिक्र होगा. कुल मिलाकर देश की जनता को आज पता चल जाएगा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा. यानी कि इस दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, महंगाई कितना काबू में रहा, इंडस्ट्रीज ने कितनी तरक्की की इन सारी बातों का जिक्र रहेगा. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद इस पर गहन चर्चा भी होगी.



