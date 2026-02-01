शेयर बाजार में गिरावट के बीच चमके डिफेंस स्टॉक, कोचिन शिपयार्ड से लेकर HAL के शेयरों में तेजी

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार नौवीं बार लोकसभा में यूनियन बजट पेश कर रही हैं, जिस पर भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं. चूंकि यूनियन बजट रविवार, 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है, इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों आज एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए खुले हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाओं के साथ शेयर बाजार के लिए एक बड़ा ऐलान किया है.

शेयर बाजार को लेकर क्या हुआ ऐलान?

इसके तहत PIO को भारतीय शेयर बाजार में निवेश की मंजूरी मिल गई है. PIO विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को कहते हैं. वित्त मंत्री की इस अहम घोषणा के साथ अब विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में दांव लगाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि, इसी के साथ शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ने का भी ऐलान किया गया, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिली.

इससे पहले तक शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है. एक तरफ बीएसई सेंसेक्स में 260 अंकों का उछाल आया. वहीं, निफ्टी भी चढ़कर कारोबार करता दिखा. सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में से 18 शेयर ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए. वहीं, 12 शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. रिलायंस इंडस्ट्रीज से मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, पीटीसी इंडिया, एचएएल और जेन टेक के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है.

क्यों बाजार में मची अफरा-तफरी?

F&O ट्रेड पर STT में बढ़ने से निवेशक घबरा गए और तेजी से इक्विटी से निकलना शुरू कर दिया. पिछले साल की बढ़ोतरी के बाद अब दोबारा फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT में इस भारी बढ़ोतरी से ट्रेडर्स, हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स के लिए लागत बढ़ने की संभावना है. इससे डेरिवेटिव एक्टिविटी कम हो सकती है और वॉल्यूम में कमी आ सकती है. ऐसा लगता है कि F&O ट्रेड पर STT बढ़ाने का मकसद रेवेन्यू के बजाय वॉल्यूम को कंट्रोल करना है क्योंकि रेवेन्यू में किसी भी संभावित बढ़ोतरी की भरपाई डेरिवेटिव वॉल्यूम में कमी से हो सकती है.

ये भी पढ़ें:

Budget 2026: चमड़ा से लेकर कैंसर की दवाओं तक... जानें क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता

ये भी पढ़ें:

सेमीकंडक्टर बूम के लिए तैयार हिंदुस्तान, बजट 2026 में 40000 करोड़ की मिली सौगात