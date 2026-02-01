केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भरोसा जताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला वित्त वर्ष 2026-27 का बजट एक अच्छा बजट होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरीन बजट पेश किए हैं और यह बजट भी उनसे अलग नहीं होगा. गोयल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, “यह एक अच्छा बजट होगा… मुझे पूरा भरोसा है कि यह बहुत ही शानदार बजट होगा.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इस बजट से कोई विशेष सहायता मिलने की उम्मीद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के जरिए एमएसएमई सेक्टर को लगातार समर्थन देती रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस क्षेत्र के महत्व को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है.