Budget 2026 Sensex Market Live: बजट से पहले कैसी रहेगी मार्केट की चाल? दुनियाभर के निवेशकों की टिकी नजर

Budget 2026 Sensex Market Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 9वां बजट है साथ है इतिहास में ऐसा दूसरी बार है जब रविवार को बजट पेश होने जा रहा है.  

By : एबीपी बिजनेस डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 08:06 AM (IST)

LIVE

Key Events
Budget 2026 Sensex Stock Market Live: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, यानी 1 फरवरी 2026, केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. उनके इस बजट पर देशभर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब देश की अर्थव्यवस्था अमेरिकी हाई टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं के दबाव का सामना कर रही है.

ऐसे हालात में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं. यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है और इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है, जब रविवार के दिन केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जा रहा है.

08:01 AM (IST)  •  01 Feb 2026

यह एक अच्छा बजट होगा: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भरोसा जताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला वित्त वर्ष 2026-27 का बजट एक अच्छा बजट होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरीन बजट पेश किए हैं और यह बजट भी उनसे अलग नहीं होगा. गोयल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, “यह एक अच्छा बजट होगा… मुझे पूरा भरोसा है कि यह बहुत ही शानदार बजट होगा.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इस बजट से कोई विशेष सहायता मिलने की उम्मीद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के जरिए एमएसएमई सेक्टर को लगातार समर्थन देती रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस क्षेत्र के महत्व को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है.

 

07:57 AM (IST)  •  01 Feb 2026

बजट 2026 से पहले के कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी में दिखी गिरावट

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले के कारोबारी दिन, यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली. हालांकि अब निवेशकों की नजरें पूरी तरह से आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं. गौरतलब है कि विदेशी निवेशकों की लगातार मुनाफावसूली और वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के कारण शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद रुपये में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है.

