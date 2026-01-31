Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Budget 2026 Top Shares to Watch: यूनियन बजट 2026 कल यानी 1 फरवरी, रविवार को पेश होने वाला है. ऐसे में निवेशकों और आम लोगों की नजर सरकार की घोषणाओं और नीतिगत फैसलों पर टिकी हुई है. बजट से पहले शेयर बाजार में भी काफी हलचल देखने को मिली है. रविवार को बाजार खुले रहने के बीच ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी खास स्टॉक लिस्ट जारी की है.

माना जा रहा है कि इस बार कुछ चुनिंदा सेक्टर पर सरकार का ज्यादा फोकस हो सकता है, जिसका सीधा असर बाजार की दिशा पर पड़ेगा. इसी को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने कुछ चुनिंदा शेयरों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा कंपनी शेयरों के बारे में....

कंज्यूमर सेक्टर पर रह सकता है फोकस

बजट में सोने और चांदी पर जीएसटी को मौजूदा 3 फीसदी से घटाकर 1.25 से 1.5 फीसदी के बीच लाने की उम्मीद की जा रही है. इसके साथ ही निचले स्तर के उपभोग को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की उम्मीद है. हालांकि इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है.

वहीं, एमजीएनआरईजीए, पीएम किसान और पीएमएवाई जैसी योजनाओं के लिए ज्यादा बजट मिलने से ग्रामीण इलाकों में मांग को मजबूती मिल सकती है. ऐसे हालात में इस कैटेगरी में शामिल टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स, पीएन गाडगिल और आईटीसी जैसे शेयरों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कैपिटल गुड्स सेक्टर को मिल सकता है सपोर्ट

आगामी बजट में सरकार के पूंजीगत खर्च को लगातार बढ़ावा देने की संभावना जताई जा रही है. इसके तहत करीब 1.5 ट्रिलियन रुपये की संशोधित नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन 2.0, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.

ब्रोकरेज फर्म ने कैपिटल गुड्स सेक्टर से जुड़े एलएंडटी, एबीबी, सीमेंस, हिताची एनर्जी, केईसी, केपीआई, बीईएल, एचएएल और बीडीएल जैसे शेयरों को अपनी लिस्ट में शामिल किया हैं.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर पर बढ़ सकती है रफ्तार

आने वाले बजट में सरकार के पूंजीगत खर्च को और मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है. इसके साथ ही पीएम-कुसुम योजना के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. जिससे बिजली से जुड़े उपकरणों और ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी आ सकती है.

ब्रोकरेज फर्म ने ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर से जुड़े पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयरों को फायदा मिलने की संभावना जताई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

