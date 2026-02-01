हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Union Budget 2026 LIVE: आज खुलेगा निर्मला सीतारमण का पिटारा, आम आदमी को क्या मिलेगी राहत?

Union Budget 2026 LIVE: आज खुलेगा निर्मला सीतारमण का पिटारा, आम आदमी को क्या मिलेगी राहत?

Union Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी एक फरवरी 2026 को 9वीं बार पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है. पल-पल अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 06:58 AM (IST)

LIVE

Key Events
Budget 2026 LIVE Updates FM Nirmala Sitharaman Speech Announcement Income Tax Railways Agriculture Union Budget 2026 LIVE: आज खुलेगा निर्मला सीतारमण का पिटारा, आम आदमी को क्या मिलेगी राहत?
वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण
Source : PTI

Background

Budget 2026 Live Updates:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही हैं. यह इतिहास का दूसरा मौका है जब बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है. इस बजट से सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, महिलाओं और कारोबारियों सहित हर वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद है.

यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले दो वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. हालांकि, अमेरिका के हाई टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को किसी भी हाल में लगातार 8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखनी होगी.

ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देना, निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौतियों में शामिल रहेगा. भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए बजट 2026 से ठोस और दूरदर्शी फैसलों की उम्मीद की जा रही है.

इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे तमाम क्षेत्रों की अपनी अलग-अलग जरूरतें हैं. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि बजट में किन क्षेत्रों पर कितना फोकस किया जाता है और किस तरह से विकास को नई गति देने की कोशिश की जाती है.

  

06:58 AM (IST)  •  01 Feb 2026

Union Budget 2026: बजट 2026 से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें: सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं.  उन्होंने कहा है कि राज्य को आमतौर पर केंद्र सरकार से उम्मीद से ज्यादा ही मिलता रहा है.  एएनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है.  इस बजट से भी हमें काफी उम्मीदें हैं और आमतौर पर हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा ही मिलता है.  इस बार भी हमें उम्मीद से ज्यादा मिलने की आशा है. ”

06:53 AM (IST)  •  01 Feb 2026

Union Budget 2026: बजट के दिन भी खुले रहेंगे शेयर बाजार

रविवार को बजट 2026 पेश किया जाएगा.  इस मौके पर शेयर बाजार में भी नियमित लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित होगा.  यह एक पुरानी परंपरा रही है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश होता है और वह दिन वीकेंड पर पड़ता है, तब भी बाजार खुले रहते हैं.  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बजट वाले दिन शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे.  चूंकि यह दिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचने के योग्य नहीं होंगे.  इसी तरह, बजट वाले दिन खरीदे गए स्टॉक्स को अगले दिन यानी तुरंत बेचने की अनुमति नहीं होगी. 

New Update
